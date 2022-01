Kreis Segeberg

Der Kreis Segeberg reißt einen Rekord nach dem anderen. Die 7-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch auf 726,6 geklettert, nach 548,5 am Dienstag. Der Landesdurchschnitt liegt bei 633. Landesweit rangiert Segeberg auf Platz 5, nach Lübeck (1071,6), Kiel, Dithmarschen und Flensburg.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich nach Angaben des staatlichen Robert Koch-Instituts (RKI) 2020 Segeberger neu angesteckt – so viele wie manchmal in Monaten nicht. Bislang sind es 14.987 gewesen, also jeder 20. Segeberger. Gestorben sind in der Epidemie 197 Segeberger mit oder an dem Coronavirus.

Fünf Corona-Patienten im Kreis Segeberg müssen beatmet werden

In den Kliniken im Kreis Segeberg werden derzeit auf Intensivstationen fünf Patienten mit Covid-19 invasiv beatmet, berichtet die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Von kreisweit 86 Intensivbetten sind 67 durch Patienten mit unterschiedlichen Krankheiten belegt, also 19 noch frei.

Die Segeberger Kliniken in Bad Segeberg etwa behandeln derzeit „eine überschaubare Zahl an Covid-19-Patienten, die sich auf die Isolations- und die Intensivstation verteilen“, sagt Sprecherin Lea Petzold.

Segeberger Kliniken haben Station für Corona-Verdachtsfälle eingerichtet

Außerdem sei eine Station für Patienten mit Verdacht auf Coronavirus eingerichtet worden. Deren Testergebnisse stünden noch aus. „Die Zahl der zu behandelten, bestätigten Covid-19-Patienten verändert sich täglich.“

Die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg hatte am Dienstag wegen der „dynamischen Lage“ keine konkreten Patientenzahlen nennen wollen. Grundsätzlich verzeichne das Krankenhaus aber einen leichten Anstieg der Corona-Patienten auf der Isolierstation.

181 Schüler im Kreis Segeberg bislang mit positivem PCR-Test

Nach Angaben des Bildungsministeriums haben am Montag zum Schulstart im Kreis Segeberg 130 neue positive PCR-Testergebnisse für Schüler und für eine Lehrkraft vorgelegen. Am Dienstag traf dies auf 51 Schüler und zwei Lehrkräfte zu – der zweithöchste Wert nach Lübeck mit insgesamt 74 neuen Fällen. Die Zahlen werden vom Land immer mit einem Tag Verzögerung gemeldet.

An der Grund- und Gemeinschaftsschule Sventana in Bornhöved etwa fehlen derzeit keine Lehrkräfte wegen Infektion oder Quarantäne, sagt Schulleiter Christian Kummetz, und nur „wenige Schülerinnen oder Schüler“. Zum Schutz vor vielen Ansteckungen sind alle vier Grundschuljahrgänge dort in jeweils eine Kohorte gegliedert worden, „mit eigenen Laufwegen und eigenem Schulhof“.

Kreisverwaltung hat jetzt Corona-Hilfe von Bundeswehr und THW

Der Kreis Segeberg gibt wegen Überlastung seit Anfang des Jahres keine täglichen Corona-Berichte mehr heraus. Derzeit sind im Infektionsschutz rund 100 Kräfte tätig, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller.

Die Kreisverwaltung setzt nicht nur eigene Kräfte ein. Im Team sind mittlerweile zehn Kräfte der Bundeswehr und vier des Technischen Hilfswerks. Das THW ist die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes.