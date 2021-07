Kreis Segeberg

Zum ersten Mal seit dem 7. Juni ist wieder ein Bürger des Kreises Segeberg an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben. Unterdessen steigt die Corona-Inzidenz weiter.

Nach Angaben des Kreises Segeberg handelt es sich bei dem Opfer um eine 65-jährige Frau. Sie war Patientin im Psychiatrischen Krankenhaus des Landesvereins für Innere Mission in Rickling. Ob sie doppelt geimpft war, wollte Kreissprecher Robert Tschuschke auf Nachfrage von KN-online nicht sagen: „Aus Datenschutzgründen“. Das Personal und die anderen Patienten in Rickling seien negativ getestet worden, hieß es. Sie würden in den kommenden Tagen weiterhin getestet.

20 Corona-Neuinfektionen am Freitag im Kreis Segeberg

Die Verstorbene ist der 161. Todesfall im Kreis Segeberg – unter bislang 7037 nachweislich Infizierten seit Beginn der Epidemie im Winter/Frühling 2020. Kreisweit hat es von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag 20 Corona-Neuinfektionen gegeben. Aktuell sind 123 Segeberger angesteckt (+9). Vier Personen (unverändert) werden in einer Klinik versorgt, eine davon intensivmedizinisch (-1).

Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 65 Segeberger infiziert. Pro 100.000 Einwohner gerechnet entspricht dies einer 7-Tage-Inzidenz von 23,5 (18,4).

282 Segeberger in häuslicher Quarantäne

Wieder als genesen gelten 6.753 Menschen. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 282 Bürger (-32). Insgesamt gibt es im Kreis Segeberg 119 Nachweise (+14) der besonders ansteckenden Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist.

Der Kreissprecher hat außerdem darauf hingewiesen, dass nicht der Kreis, sondern das Land entschieden habe, die Impfzentren in Kaltenkirchen und Wahlstedt am kommenden Montag und Dienstag zu schließen. Sie bieten aber generell ebenso wie das Impfzentrum Norderstedt weiterhin Impfungen mit und ohne Termine an.