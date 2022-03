Sicherheit auf dem See - DLRG will in Bad Segeberg eine neue Jugendgruppe aufbauen

Der Sommer 2021 soll sich am Großen Segeberger See nicht wiederholen. Voriges Jahr konnte die Badeanstalt nur an wenigen Wochenende geöffnet werden, weil die notwendige Aufsicht nicht gestellt werden konnte. Die DLRG in Bad Segeberg setzt nun verstärkt auf den Nachwuchs.