Kaltenkirchen

Thi Trang Ngo ist 25 Jahre alt, stammt aus Hanoi in Vietnam und hat sich ihren größten Wunsch erfüllt. Die junge Frau darf in Deutschland in der Pflege arbeiten. Seit einem halben Jahr arbeitet sie in einer Einrichtung für Demenzkranke in Wahlstedt. So lange dauerte ihr Ausbildungskursus zur Pflegefachfrau, der vor wenigen Tagen mit einer umfangreichen Prüfung endete.

„Ich habe in Vietnam drei Jahre lang eine Hochschule für Krankenschwestern besucht“, erzählt Ngo. Danach habe sie in ihrem Job zwei Jahre gearbeitet – allerdings gibt es in dem asiatischen Land ein Überangebot an Pflegekräften. Ganz im Gegenteil zu Deutschland, wo Angestellte in Pflegeeinrichtungen fehlen. Ngo kam nach Schleswig-Holstein und musste zunächst den halbjährigen Kursus zur Pflegefachfrau absolvieren. Ihr Studium aus Vietnam wird in Deutschland nicht anerkannt. Ngo schätzt die vielfältige Ausbildung in ihrer neuen Heimat. Und sie verdiene auch mehr Geld als in Vietnam.

Zusammen mit fünf anderen jungen Menschen aus fremden Ländern erhielt Thi Trang Ngo in der DRK-Pflegeschule Kaltenkirchen das Zeugnis über die erfolgreiche Prüfung. Am meisten Probleme hatten die ursprünglich 13 Prüflinge mit dem Lernen der deutschen Sprache. „Sie ist wirklich sehr schwierig“, sagen die Prüflinge unisono. Zeitgleich mit der theoretischen Ausbildung erfolgte die Praxis in Einrichtungen verschiedener Träger in Kiel, Neumünster, Wahlstedt und Pinneberg. Alle sechs Pflegefachfrauen und -männer vermissen zwar ihre Familien unter anderem in den Philippinen, Vietnam, Bosnien-Herzegowina, Brasilien und Indien, aber sie wissen es sehr zu schätzen, in Deutschland arbeiten zu dürfen. „Unsere Familien sind sehr stolz auf uns.“

Viel Lob für die neuen Pflegefachleute

Verena Pichler-Hoffmann, Leiterin der DRK Akademie Schleswig-Holstein, war voll des Lobes über die neuen Pflegekräfte aus der Ferne. Die jungen Menschen seien sehr mutig gewesen, den weiten Weg nach Deutschland auf sich zu nehmen. Auch Dr. Thomas Gurr vom Schleswig-Holsteinischen Institut für berufliche Bildung zollte ihnen Respekt. Und er macht Werbung für das Projekt. Zuwanderung sei ein wichtiger Baustein, um die Situation in deutschen Einrichtungen zu verbessern. Über das Institut, das zum Ministerium für Arbeit Schleswig-Holstein gehört, laufen die Anträge der Ausländer, die in Deutschland arbeiten wollen. Und auch die Finanzierung der Ausbildung läuft entweder über diese Behörde oder die Arbeitsagentur.

Einrichtungen suchen Fachkräfte im Ausland

Der aktuelle Mangel an Pflegepersonal stellt nach Auskunft von Gurr auch in Schleswig-Holstein Pflegeeinrichtungen vor große Herausforderungen. „Im Rahmen der Initiativen zur Fachkräftesicherung wählen die Einrichtungen zunehmend den Weg, Pflegekräfte aus dem Ausland anzuwerben oder das bestehende Potential an ausländischen Fachkräften im Land zu nutzen“, erklärt Gurr. Für diese Maßnahmen hat das Land in den vergangenen Jahren gezielt Mittel zur Förderung der Anpassung und der Qualifizierung für ausländische Pflegekräfte bereitgestellt. Das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) beaufsichtigt die Qualifizierungsmaßnahme. Das Deutsche Rote Kreuz im Kreis Segeberg hat beispielsweise auch junge Menschen aus Vietnam zur Ausbildung nach Segeberg geholt.

Der nächste Kursus für Pflegefachleute startet in der DRK Akademie Schleswig-Holstein im Frühjahr 2022. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine pflegerische Ausbildung oder ein Studium im Herkunftsland und ein vom Schleswig-Holsteinischen Institut für berufliche Bildung ausgestellter Feststellungsbescheid. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage: www.drk-akademie-sh.de.

Die erfolgreichen Prüflinge bleiben alle in ihren Einrichtungen und verstärken das Personal dort. Thi Trang Ngo freut sich auf ihre Tätigkeit in Wahlstedt. Sie komme dort gut zurecht, nur manchmal fehle ihr im Arbeitsalltag einfach die körperliche Kraft, gibt die zierliche Frau zu.