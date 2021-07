Heidmühlen

Zu einem Großbrand kam es am Freitagmittag in Heidmühlen. Das Dach eines Wohnhauses brannte komplett aus. Mutmaßlich war das Feuer im benachbarten Carport ausgebrochen und auf das Wohnhaus übergegangen.

Dachstuhl des Wohnhauses ist komplett ausgebrannt

„Wenn wir früher benachrichtigt worden wären, hätten wir mehr retten können“, sagt Heidmühlens Wehrführer Hans-Heinrich Pohlmann. Doch als die Sirene im Dorf ertönte gegen 13 Uhr und der erste Feuerwehrmann am Brandort unweit des Feuerwehrgerätehauses ankam, schlugen schon die Flammen aus dem Dach, erzählt Pohlmann. „Kaum waren wir vor Ort, hat es eine Durchzündung des Dachstuhls gegeben.“

Atemschutzgeräteträger, die den Wohnbungalow nach den Bewohnern durchsuchten, trafen noch den Hauseigentümer an, als dieser versuchte, wichtige Papiere zu sichern. Er wurde wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt, berichtet Wehrführer Pohlmann. Die Frau des Mannes sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus gewesen.

50 Feuerwehrleute aus vier Wehren im Einsatz

Zur Unterstützung wurden die Wehren aus Latendorf, Braak und Fehrenbötel gerufen. Etwa 50 Feuerwehrleute waren am Einsatz beteiligt. Durch die Nähe zum Feuerwehrhaus und dem Brunnen war auch die Wasserversorgung schnell aufgebaut. Zudem rückte der örtliche Zimmermann Sönke Lindemann mit seinem Hubsteiger an. So konnte das Feuer auch aus der Luft bekämpft werden. „So mussten wir keine Drehleiter aus Segeberg rufen“, ist Pohlmann dankbar. Lindemann, der ebenfalls Mitglied in der Wehr ist, habe bereits öfter mit dem Gerät ausgeholfen. „Auf dem Dorf hilft man sich noch“, so Pohlmann.

Zur Galerie Feueralarm am Freitagmittag in Heidmühlen. Vier Wehren wurden zu einem brennenden Wohnhaus gerufen. Der Dachstuhl brannte komplett aus.

Viel zu retten gab es trotzdem nicht mehr. „Das Haus hat wohl einen Totalschaden“, ist Pohlmann etwas deprimiert. Zur Brandursache möchte er nicht spekulieren, die Polizei hat nach Einsatzende gegen 16 Uhr die Brandstelle übernommen. Aber das Carport am Haus ist ebenso ausgebrannt. Möglicherweise ist dort das Feuer ausgebrochen.

Ein Nachbar, der im benachbarten Carport zwei restaurierte Oldtimer stehen hat, konnte seine Fahrzeuge noch retten. Er soll auch den Brand entdeckt und gemeldet haben.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch ein Übergreifen der Flammen auf das nächste Haus konnte verhindert werden und damit größerer Sachschaden, berichtet Pohlmann.