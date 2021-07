Schreck in den Morgenstunden: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Kirchweg Henstedt-Ulzburg brannte. Das Gebäude war zum Glück noch ein Rohbau, sodass niemand verletzt wurde. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Feuer in Henstedt-Ulzburg

Von Sylvana Lublow