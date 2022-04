Kreis Segeberg

Wenn es um Currywurst mit Pommes geht, hört der Spaß meist auf. Lange und ernst, zuweilen aber auch durchaus mit Humor, diskutierten Kreispolitiker und Experten über die Frage, ob die neue Kreisverwaltung an der Hamburger Straße in Bad Segeberg auch eine Kantine für knapp 4 Millionen Euro Bau- und Planungskosten erhalten soll.

Denn mit etwa 67 Millionen Euro wird das neue Ensemble rund 17 Millionen Euro teurer als kalkuliert. Also soll irgendwo geknappst werden. Gleichzeitig werden künftig rund 700 Mitarbeiter am Stammsitz der Kreisverwaltung an der Hamburger Straße arbeiten. Und die haben mittags Hunger.

Kreishaus-Kantine sollen auch Bürger nutzen können

Deshalb haben die Planer den Bau einer Kantine vorgesehen, am Parkplatz, wo bislang ein kleines Häuschen für das Archiv steht. Eines machte Michael Lexau vom Gebäudemanagement des Kreises den gemeinsam tagenden Kreisbau- und Kreishauptausschüssen im neuen, zweiten Kreishaus an der Rosenstraße in Bad Segeberg gleich klar: Ohne Currywurst und Pommes Frites laufe heutzutage keine Kantine.

410 Quadratmeter groß soll die Kantine werden, 65 bis 70 Plätze bieten, auch für die Öffentlichkeit. Bislang gab es im abzureißenden Altbau im Souterrain kleine Speiseräume mit dem Charme der 1970er Jahre.

CDU: Kreis Segeberg kann sich Kantine nicht leisten

Die Idee für eine Kantine stieß vor allem bei der CDU auf Kritik. Sie wäre für Arne-Michael Berg zwar schön und „nice to have“ (nett, sie zu haben), „aber wir können sie uns eigentlich nicht leisten.“ Fraktionschef Torsten Kowitz schlug in die gleiche Kerbe: „Es gibt genügend gastronomische Angebote in Bad Segeberg.

Die seien aber nicht mehr so gut, seitdem ein umtriebiger Unternehmer etliche Betriebe übernommen habe, entgegneten Kantinen-Befürworter.

„Currywurst Pommes ist ein Akzeptanzfaktor für eine Kantine“

Chefplanerin Michaela Lexau gehörte zu ihnen. Der Kreis wolle und müsse ein attraktiver Arbeitgeber sein. Und wenn eine Kantine, dann als „Regenerierküche“, also Aufbereitungsküche. „Pommes Currywurst geht nicht bei einer Ausgabeküche. Und Currywurst Pommes ist ein Akzeptanzfaktor. 700 Beschäftigte am Standort und keine Currywurst Pommes im Angebot? Das wollte sie sich lieber nicht ausmalen. „Dann haben wir was falsch gemacht.“

Julian Flak (AfD), Vorsitzender des Bauausschusses, bekannte: „Ich bin ein großer Freund der Currywurst.“ Eine Ausgabeküche aber genüge: „Es gibt Currywursteintopf. Schmeckt ganz hervorragend.“ Der könne ja in der Küche im Kreishaus in der Rosenstraße zubereitet werden.

Das Problem in der Kantine wären die Pommes Frites

Michaela Lexau wies ihn allerdings in die Feinheiten der Zubereitung ein. Die Currywurst sei nicht das Problem: „Maßgebend ist Pommes Frites. Die kann man nicht einfach aufwärmen.“ Sie bestand darauf: „Wenn schon Kantine, dann mit Currywurst Pommes.“ Die Regenerierküche sei 200.000 bis 250.000 Euro teurer als die Ausgabeküche.

Auch Landrat Jan Peter Schröder schaltete sich ein. „Später eine Kantine zu bauen, ist auf jeden Fall nicht billiger.“

Kantinenessen sagt viel aus über Arbeitskultur

Stefan Knobbe (Freie Wähler), nach eigenen Angaben beruflich weltweit viel unterwegs, fasste seine Eindrücke aus Firmenbesuchen zusammen. „Eine gute Kantine ist wichtig: Die Esskultur sagt aus, wie die Arbeitskultur ist. Es ist eine ganz wichtige Geschichte für die Beschäftigten, die dort ja mit Freude arbeiten sollen.“

Die Planer sollen sich nun bis Herbst noch mal Gedanken über mögliche Lösungen machen.