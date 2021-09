Bad Bramstedt/Hasenkrug

Die Arbeiten am Anbau der Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land an der König-Christian-Straße schreiten zügig voran. Der Amtsausschuss vergab in seiner Sitzung in Hasenkrug nun einen weiteren größeren Auftrag. Für gut 274.000 Euro werden Zimmerer, Dachdecker und Klempner tätig.

Der gebündelte Auftrag umfasst zum Beispiel die Arbeiten an der Holzkonstruktion für das Satteldach auf dem Anbau. Das Dach wird zudem eingedeckt, Regenrinnen und Fallrohre eingebaut und die oberste Geschossdecke gedämmt. Der Auftrag erstreckt sich auch auf die notwendigen Umbauarbeiten am vorhandenen Dach des Altbaus. Wie Architektin Angela Schnack berichtete, hatten zur Submission fünf Angebote vorgelegen. Das günstigste Angebot, das auch den Zuschlag erhielt, kam von dem Unternehmen Holzbau Hauschildt GmbH aus Groß Kummerfeld. Das teuerste Gebot lag bei fast 750.000 Euro. Die Groß Kummerfelder Firma hat auch schon den Carport auf der neu errichteten Stellplatzanlage am Lohstücker Weg gebaut.

Amt schloss 2020 mit Überschuss Mit einer Bilanzsumme von fast 16,6 Millionen Euro schließt das Amt Bramstedt-Land das Jahr 2020 ab. Der Amtsausschuss folgte in seiner jüngsten Sitzung der Empfehlung des Finanz-, Personal-, Planungs- und Maßnahmenausschusses und genehmigte den Jahresabschluss von 2020. Die Vorsitzende des Fachausschusses, Armstedts Bürgermeisterin Maren Horstmann, präsentierte das Zahlenwerk dem Amtsausschuss. Seitdem die Kommunen und Ämter in Schleswig-Holstein sich von der kameralistischen Haushaltsführung verabschiedet und die Doppik (die doppelte Buchführung in Konten) eingeführt haben, sind sie verpflichtet, jedes Jahr zum Stichtag 31. Dezember eine Schlussbilanz zu erstellen. Das Amt Bad Bramstedt-Land schließt das Jahr 2020 mit einem anständigen „Gewinn“ von 17.240,24 Euro ab. Dieser Jahresüberschuss kommt in die allgemeine Rücklage, die nun gut 1,9 Millionen Euro beträgt. Zusammen mit der sogenannten Ergebnisrücklage in Höhe von gut 620.000 Euro bildet diese das Eigenkapital des Amtes in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Die ersten Kostenschätzungen für das komplette Vorhaben werden sich nicht realisieren lassen. Aus den ursprünglichen 4,6 Millionen Euro werden wohl mehr als 5 Millionen Euro werden. Wie Architektin Schnack KN-online bestätigte, könne man wohl mit Gesamtkosten in dieser Größenordnung rechnen. Unerwartete Mehrkosten wegen veränderter Anforderungen an die Oberflächenentwässerung, für mehr Pkw- und Fahrradstellplätze, aber auch eine veränderte, stärkere Pfahlgründung für den Anbau oder eine teure Belüftungsanlage sind einige der Gründe, warum die Verwaltungserweiterung teurer wird als zunächst kalkuliert.

Die Erweiterung um einen Anbau wird zu den vorhandenen gut 1200 Quadratmetern Gesamtfläche weitere 750 Quadratmeter Platz bieten. Die Fertigstellung rückt näher. Angela Schnack hatte für die Ausschussmitglieder besonders erfreuliches zu vermelden: Die Rohbauarbeiten auf der Baustelle werden zwei Monate schneller als geplant erledigt sein. Danach können die jetzt in Auftrag gegebenen Werke für die Dachkonstruktion realisiert werden. „Wir können eventuell Ende Oktober in Richtung Richtfest steuern“, meinte die Architektin.

Von Anna Maria Persiehl