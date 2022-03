Dürrenmatt-Inszenierung - Theatralischer „Besuch“ in der Schule am Burgfeld in Bad Segeberg

Die Gemeinschaftsschule am Burgfeld in Bad Segeberg hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf erarbeitet – einen künstlerischen. Ihre Theater-Inszenierungen sind immer etwas Besonderes. Diesem Ruf werden die Schülerinnen und Schüler in dieser Woche erneut gerecht.