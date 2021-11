Der Flughafen-Wald Kaltenkirchen wächst weiter

Kaltenkirchen

Einige Zeitzeugen erinnern sich noch an die Pläne in früheren Jahrzehnten, als bei Kaltenkirchen ein neuer Flughafen entstehen sollte. Die Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein planten, den Hamburger Airport zu verlegen. Aus diesem Grund kaufte die Flughafen Hamburg GmbH hier Flächen an. Die Pläne wurden, heißt es aus dem Unternehmen, erst 1983 aus wirtschaftlichen und politischen Gründen ad acta gelegt – die Ländereien in einer Größe von 2100 Hektar blieben aber im Besitz des Flughafens Hamburg.

Markus Musser ist Flughafen-Förster und betreut die Flächen. „Das ist kein Job, sondern ein Beruf im Sinne von Berufung“, sagt der 43-Jährige. Er kennt seinen Wald in- und auswendig, denn er streift seit 18 Jahren als Förster durch die Natur nahe Kaltenkirchen. Im Dreieck Nützen-Lentföhrden-Kaltenkirchen befinden sich die Flughafen-Ländereien.

Flughafen-Förster Markus Musser an der Fläche, die zurzeit aufgeforstet wird. Sie liegt an der Bundesstraße 4 bei Kaltenkirchen. Quelle: Nicole Scholmann

Musser freut sich, dass sein Arbeitgeber weiter Geld in den Wald steckt. So werden in den kommenden zwei Jahren insgesamt 50 Hektar aufgeforstet, das heißt, dort werden junge Bäume gepflanzt. In einigen Jahrzehnten wird so weiterer Wald gewachsen sein. Eine halbe Million Euro lässt der Hamburg Airport sich diese Maßnahme kosten.

Waldflächen bei Kaltenkirchen sind bisher 750 Hektar groß

Zurzeit sind die Waldflächen 750 Hektar groß. Die übrigen Ländereien sind Wiesen, Moore und landwirtschaftlich genutzter Acker. Mehr als 120 Kilometer Wege ziehen sich durch das Gelände. Vor allem Birken (33 Prozent) und Fichten (20 Prozent) sowie Eichen und Lärchen (jeweils 12 Prozent) wachsen in den Waldgebieten. Dazu kommen noch Kiefern, Buchen, Douglasien, Ahorn, Esche und Ulme.

Bäume leiden unter den Klimabedingungen

Seit Jahren beobachtet Markus Musser seinen Wald mit Sorge, denn für ihn ist der Begriff Klimawandel nicht nur ein Wort, sondern eine Tatsache. Die Durchschnittstemperatur steige stetig. Das habe große Auswirkungen auf die Bäume. Es sei inzwischen deutlich trockener als noch vor Jahrzehnten – dafür gebe es vermehrt Starkregen. Die Bäume, so der Experte, leiden unter diesen Bedingungen.

Jedenfalls die traditionell in Schleswig-Holstein gepflanzten Baumarten. Der Borkenkäfer habe bei geschwächten Bäumen leichtes Spiel. In den vergangenen vier Jahren seien nur Bäume gefällt worden, die krank oder bereits komplett abgestorben waren, erläutert Musser. Die Gesamtsumme belaufe sich auf 8000 Kubikmeter Holz, die geschlagen werden mussten.

Flughafen-Förster sucht resistentere Baumarten

Es werden Alternativen zu Buche und Eiche gesucht. Aber: „Das Saatgut ist knapp“, sagt Markus Musser. Gesucht werden unempfindlichere Arten. Die Douglasie, die ursprünglich aus Nordamerika komme, könnte mit den klimatischen Veränderungen in Schleswig-Holstein gut zurecht kommen. „Wir müssen reagieren statt agieren“, mahnt der Flughafen-Förster. Man suche händeringend nach Ersatz. Den Buchen in seinem Wald, die jetzt etwa 40 Jahre alt seien, sehe man beispielsweise an, dass es ihnen nicht gut gehe. Die Kronen brechen, sie stecken Hitze und Trockenheit nicht gut weg. Wenn junge Bäume von März bis Juni zu wenig Feuchtigkeit bekommen, so Markus Musser, würden sie sehr leiden.

Ein Problem speziell in der Region der Flughafen-Ländereien sei zudem, dass noch bis Ende Mai Frost den Pflanzen zu schaffen mache. „Dann frieren die jungen Triebe weg“, erklärt Förster Musser. Die Witterung habe man eben nicht selbst in der Hand.

Waldbesitzer denken in Generationen

Die ersten Arbeiten für die Neuaufforstungen sollen Ende November beendet sei. Die Flächen wurden aus der Landwirtschaft herausgenommen und für die Bepflanzung sorgfältig vorbereitet. Mit einer Pflanzmaschine werden derzeit bis zu 8000 Bäume und Sträucher in die Erde gesetzt. Um sie vor dem Verbiss durch Wild zu schützen sind die Neuanpflanzungen eingezäunt und dürfen nicht betreten werden. Natürlich wisse er, so Markus Musser, dass er selbst die Bäume, die jetzt gesetzt werden, nicht mehr ernten kann. Aber wer einen Wald betreue oder besitze, der denke eben in Generationen und nicht von heute auf morgen.