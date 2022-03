In der Gemeinde Hartenholm hängt der Haussegen offenbar immer noch schief, nachdem vor fast genau zwölf Monaten SPD-Bürgermeister Karl-Heinz Panten zurückgetreten war. In ihrem Jahresrückblick in ihrem örtlichen Infoblatt hatten die Sozialdemokraten das Thema kurz angerissen, was prompt eine Antwort der Gemeindevertretung nach sich zog.