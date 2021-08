Immer einen lustigen Spruch auf den Lippen leistet Wolfgang Kettel auch mal Hilfe, wenn sie benötigt wird. Seine Stammkundschaft wird den kultigen Kioskbetreiber jedenfalls vermissen. So viel ist klar. Doch der Bahnhofskiosk in Bad Bramstedt wird auch nach Kettels Abtreten in seinem Sinne weitergeführt werden.