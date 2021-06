Bad Bramstedt

Zuletzt richtig geregnet hatte es 21. Juni, Pfützen und Gräben sind seitdem längst ausgetrocknet. Im Garten von Familie Bonewald im Bad Bramstedter Ortsteil Alt-Bissenmoor hat ein Storchenpaar vier Küken ausgebrütet, die mittlerweile eine stattliche Größe angenommen haben. Den Elternvögeln machte es zusehends zu schaffen, Wasser zu finden.

Vier hungrige und durstige Küken müssen die Eltern groß ziehen. Bei Trockenheit eine schwere Aufgabe. Quelle: Stephan Bonewald

Stephan Bonewald kam deshalb die Idee, eine Schale mit Wasser in seinen Garten zu stellen – und siehe da, die Vögel kamen schon bald und labten sich an der Erfrischung. „Mittlerweile haben auch unsere Nachbarn Wasserschalen hingestellt und freuen sich über die Störche in ihrem Garten“, berichtet der Bad Bramstedter.

Zur Nachahmung empfohlen

Die Storchenschutz Arbeitsgemeinschaft Segeberg im Nabu empfiehlt die Bissenmoorer als Vorbild für alle, die in der Nähe eines Storchennests wohnen. Zwar ist für die nächsten Tage Regen angesagt, aber der Sommer ist noch längst nicht zu Ende und die nächste Trockenperiode kommt bestimmt. „Vor allem die Brutstörche, die ihre Jungen versorgen müssen, leiden“, weiß Holger Möckelmann von der Storchenschutz AG des Nabu.

Nicht jedes Storchennest habe in der Nähe ausreichende Wasserquellen. „Die Störche müssen in diesen Fällen mit hohem Energieaufwand weit fliegen“, so der Henstedt-Ulzburger. „Wasserschalen sind ihnen gute Hilfe.“