Bad Segeberg

Von Haus aus ist Dr. Wiebke Günther eigentlich eher die Weite der Nordsee gewohnt. Doch während eines Aufenthaltes in Bad Segeberg entdeckte die gebürtige Dithmarscherin vor einiger Zeit bei einem Spaziergang auch den besonderen Reiz des Großen Segeberger Sees. Als die 47-jährige Fachärztin für Dermatologie dann eines Abends eher zufällig auf einer Internet-Seite der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) las, dass hier eine Praxis zur Übernahme angeboten wird, bewarb sie sich. „Ich war nicht die einzige, aber am Ende habe ich den Zuschlag bekommen.“

Am Montag, 4. April, startet Wiebke Günther nun offiziell als Nachfolgerin von Dr. Angela Minkoley, die ihre Praxis an der Parkstraße zum Ende vorigen Jahres nach fast drei Jahrzehnten Selbstständigkeit in der Kreisstadt aufgegeben hat. Die beiden Vollzeitstellen mit den dazugehörigen langjährigen Mitarbeiterinnen übernimmt sie.

Auch Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin

„Ich wollte mich schon länger niederlassen“, erzählt die Ärztin, die ihr Abitur in Heide gemacht und anschließend von 1995 bis 2002 Medizin in Lübeck studiert hat. 2003 ging sie dann nach Hamburg und arbeitete über sieben Jahre lang als Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin.

Nachdem sie ihre zusätzliche Spezialisierung auf Haut- und Geschlechtskrankheiten abgeschlossen hatte, arbeitete sie in den vergangenen zwölf Jahren auf diesem Gebiet – unter anderem in Lübeck, im Unfallkrankenhaus Hamburg-Boberg und im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. „Dort habe ich auch geforscht.“ Zuletzt war Wiebke Günther in einer Neumünsteraner Praxis fest angestellt.

Derzeit ist sie dabei, die Räume unweit des Landratsparks nach ihren Vorstellungen umzugestalten. Weil sich das Ganze angesichts der nach wie vor schwierigen Umstände – Handwerker sind ebenso rar wie bestimmte Materialien – langwieriger gestaltet als zunächst gedacht, wird es Anfang April einen fließenden Übergang geben. „Manches ist dann noch ein wenig provisorisch; ich mache alles nach und nach fertig.“ Ein Problem sei das nicht, schließlich übernehme sie ja eine funktionierende Praxis.

Größerer OP und Laser-Therapie

Was sie definitiv haben wolle, sei ein größerer OP als den bisherigen. Die Arbeiten daran sind voll in Gange. Sie möchte dann auch Laser-Therapien anbieten, erzählt Wiebke Günther, die in ihrer Freizeit Musik macht. Die Ärztin spielt Bratsche in einem Hamburger Orchester. Auch ein neuer Boden und ein neuer Tresen stehen auf ihrer To-do-Liste.

Und irgendwann möchte sie sich auch noch gern persönlich bei ihrem Bad Segeberger Kollegen Dr. Stefan Peker vorstellen, der seine Praxis für Dermatologie in der Fußgängerzone betreibt. Er und Minkoley haben sich bisher in Urlaubszeiten in der Regel gegenseitig vertreten.

An Patienten – beide behandeln gesetzlich und privat Versicherte – dürfte es künftig ohnehin weder hier noch dort mangeln. Während des Gesprächs mit KN-online klingelte in der – geschlossenen – Praxis von Dr. Wiebke Günther nahezu pausenlos das Telefon. Ihre Mitarbeiterinnen machen bereits Termine ab April. Später soll das auch per Internet möglich sein.