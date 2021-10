Kaltenkirchen

„Das Thema Inklusion wird vom MSC Kaltenkirchen missbraucht, um Sympathien für die Motocross-Strecke zu schaffen“, sagt Detlef Podalski. Der 69-Jährige ist Sprecher der seit zwei Jahren bestehenden „Bürgerinitiative gegen die geplante Motocross-Großanlage der Stadt Kaltenkirchen“. Podalski war Empfänger einer von Stadtvertreter Thies Rickert weitergeleiteten E-Mail, die der MSC-Inklusionsbeauftragte Torben Bröer an die Verantwortlichen der Stadt geschrieben hatte. In dieser hatte Bröer Facebook-Einträge beklagt, in denen offenkundig behindertenfeindliche Witze im Zusammenhang mit der vom MSC in Moorkaten geplanten Anlage gemacht wurden.

Beleidigende Einträge gegen Behinderte auf Facebook

„Ich verurteile Facebook-Einträge dieser Art“, sagt Podalski: „Diejenigen, die das gepostet hatten, gehören aber nicht zur Bürgerinitiative und sind uns auch als Personen nicht bekannt.“ Gleiches habe er auch Thies Rickert geantwortet, der um Aufklärung gebeten habe.

Zur Erinnerung: Auf der Facebookseite „Du bist ein echter Kaltenkirchener, wenn....“ kam unter einem Bericht des Bürgermeisters die Frage auf, was wohl mit der alten Rettungswache in der Alvesloher Straße geschehen werde. Daraufhin posteten zwei Nutzer folgende Sätze: „Eine Disco, betrieben vom MSC“, „Inklusionsdisco mit reichlich Steuergeld der Stadt“ sowie „Und sie spielen dann vielleicht: Kann nicht mehr gehn. Kann nicht mehr gehn.“ Podalski nahm dazu in seiner Antwortmail Stellung: „Mit der Passage ’Kann nicht mehr gehn’ werden zweifellos auch die Grenzen scharfer Kritik überschritten.“ Die zwei anderen Posts bezeichnete Podalski als „grenzwertig“.

Auch Motorsport-Gegner werden beleidigt

„Die persönlichen Beleidigungen gehen aber auch in die andere Richtung“, sagt Podalski und zeigt ein paar Ausschnitte von Facebook-Einträgen, die sich gegen die Motorsport-Gegner richten. Von „Abschaum“ und „Dreckspack“ oder „unterbelichteten Leuten“ wird da geschrieben, oder dass die Bürgerinitiative eh „ein Haufen von Deppen“ sei. „Ich denke, für Deeskalation ist es mittlerweile zu spät, das hat sich alles sehr aufgeheizt“, sagt Podalski, der zugibt, einen Handschlag von Torben Bröer ausgeschlagen zu haben: „Aber nicht, weil der Mensch eine Behinderung hat. Sondern weil ich seit Corona kaum jemandem die Hand gebe, höchstens Freunden.“ Und seine Freunde suche er sich immer noch selbst aus – das habe er Bröer auch ins Gesicht gesagt.

Am Sonntag, 17. Oktober, findet der Bürgerentscheid statt. Podalski: „Danach wird es hoffentlich ruhiger. Das hier ist seit zwei Jahren ein Fulltime-Job für mich. Ich freue mich schon darauf, wieder mehr Zeit mit meiner Enkelin und in meiner Holzwerkstatt zu verbringen.“