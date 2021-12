Bad Bramstedt

Die Mitarbeitenden des Klinikums Bad Bramstedt und des Rehacentrums Hamburg sind am Donnerstagnachmittag darüber informiert worden, dass die Deutsche Rentenversicherung Nord aus dem Betrieb aussteigen und ihre Anteile verkaufen will. Jetzt werde „ein geeigneter neuer Gesellschafter gesucht“, heißt es von Sebastian Bollig, Pressesprecher der DRV Nord. Mit rund 71 Prozent ist die Rentenversicherung Mehrheitsgesellschafter des Klinikums Bad Bramstedt und mit knapp 24 Prozent Minderheitsgesellschafter des daran angeschlossenen Rehacentrums Hamburg.

Rentenversicherung Nord hat kein Geld für Investitionen

Als Grund für den Rückzug gibt die Rentenversicherung notwendige größere Investitionen an den Gebäuden an. „Die Regularien von Sozialversicherungsträgern wie der DRV Nord sehen eine Darlehensaufnahme nicht vor. Dies ist aber unumgänglich, um größere Investitionen tätigen zu können“, heißt es in einer Mitteilung.

„Beide Häuser sind gut aufgestellt, in ihrer weiteren Entwicklung durch uns aber eingeschränkt. Im Sinne der Zukunftssicherheit suchen wir jetzt einen interessierten Gesellschafter, der entsprechend investieren kann“, erklärt Volker Reitstätter, Geschäftsführer der DRV Nord. Auf den laufenden Klinik- und Rehabetrieb habe das keinen Einfluss. Ein Verkauf der Anteile ist bis Ende 2022 geplant. Weitere Gesellschafter der Einrichtungen sind die Stadt Bad Bramstedt und das UKE Eppendorf.

Verdi: Mitarbeitende aus Bad Bramstedt stellen Forderungen

Imke Wriedt, zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretärin war während der Mitarbeitendenversammlung am Donnerstag in Bad Bramstedt anwesend. „Wir wussten, dass Veränderungen kommen werden“, sagt Wriedt. Deshalb sei die Ankündigung keine allzu große Überraschung gewesen. Betroffen sind nach ihren Angaben alleine 500 Beschäftigte im Krankenhausbereich. Dazu komme die Servicegesellschaft Klinikum Bad Bramstedt, das Reha Centrum Hamburg und das Medizinisches Versorgungszentrum des Klinikums in Bad Bramstedt.

Die Gewerkschaft Verdi fordert klare Kriterien beim Verkauf für zukünftige Gesellschafter. „Wieder einmal wird aus betriebswirtschaftlichen Gründen im Gesundheitsbereich ein Investor gesucht, mit unklarem Ausgang für die Beschäftigten. Wir fordern, dass der gesamte Konzern auch in Zukunft in die öffentliche Hand gehört“, stellt Imke Wriedt klar. Sie fordert im Namen der Beschäftigten „den Erhalt des gesamten Konzerns mit allen Arbeitsplätzen und einer Tarifbindung auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes sowie die Fortführung der betrieblichen Altersversorgung“.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Land Schleswig-Holstein und der Kreis Segeberg würden auch im ländlichen Raum eine gute Versorgung und attraktive Arbeitsplätze, sowohl im Akutbereich, als auch in der Rehabilitation wollen. „Hier können alle Beteiligten zeigen, dass sie dies ernst meinen und diese Strukturen erhalten und sogar ausbauen wollen“, erklärt Imke Wriedt. Sie spricht von einem soliden Haus mit gutem Ruf.

Bereits jetzt sammeln die Beschäftigten laut Verdi im Betrieb und in der Region Unterschriften für ihre Forderungen. Die Mitarbeitenden wollen zudem die Kreis- und Landespolitik auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Am 6. Dezember wird es eine digitale Mitgliederversammlung geben, auf der die weiteren Maßnahmen besprochen werden sollen.