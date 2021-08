Henstedt-Ulzburg

Großartige Idee mit leider nur minimaler Resonanz. Zum Kunstaktionstag mit der gebürtigen Iranerin Feri Tabrisi waren nur eine Handvoll Helfer zum Europahügel am Rathaus gekommen, um dort rund 3000 gebastelte Schmetterlinge zu installieren.

„Die zahlreichen gebastelten Schmetterlinge sollen die Vielfalt der Menschen signalisieren und ein friedliches Signal für Offenheit in unserer Gesellschaft sein“, sagte Dr. Jochen Brems, Leiter der Volkshochschule (VHS) und setzte am Sonnabend zur Mittagszeit die dafür symbolischen Tierchen ins Erdreich des Europahügels beim Henstedt-Ulzburger Rathaus. Die Initiatorin Feri Tabrisi, eine gebürtige Iranerin, hatte fast alle der rund 3000 Schmetterlinge selbst aus Recyclingmaterialien hergestellt. Sie in der Erde zu installieren, sollte ein großes Gemeinschaftsprojekt mit ganz vielen Helfern werden, doch die Resonanz aus der Bevölkerung war enttäuschend.

Kunst als Ort der Begegnung in Henstedt-Ulzburg

Seit Feri Tabrisi 1973 mit ihrer Familie nach Deutschland kam, beschäftigt sie sich künstlerisch mit den Themen Migration, Heimat und Flucht. Kurz bevor sie und ihr Mann im vergangenen Jahr nach Henstedt-Ulzburg zogen, um dort nahe bei der Tochter sein zu können, verwirklichte sie in Gundelfingen in Baden-Württemberg gemeinsam mit Geflüchteten am Ortseingang ein Kunstwerk. In der Großgemeinde will sie dazu beitragen, Kunst als Medium der Begegnung und der Integration zu nutzen.

Beim Henstedt-Ulzburger Integrationsbeauftragten Wenzel Waschischeck fand sie sofort einen Unterstützer für die Idee, im Henstedter Hof, der Unterkunft für Geflüchtete, eine Kunststation zu schaffen, einen öffentlichen Raum für Kunstschaffende. „Viele Migranten haben wegen ihrer engen Wohnsituation keine Möglichkeit, sich gestalterisch zu betätigen“, sagte Feri Tabrisi, die sich aber wünscht, diesen Raum allen Interessierten zur Verfügung zu stellen. „Hier könnte eine Begegnungsstätte für Kunst entstehen.“

Auch Bürgermeisterin Ulrike Schmidt, von Waschischeck informiert, fand die Idee sofort toll. „Er hatte leichtes Spiel, mich von dem Vorhaben zu überzeugen, denn Kunst ist eine gute gemeinsame Grundlage für Integration.“ Auch Brems sicherte Tabrisi sofort Unterstützung zu, bot sich als Kooperationspartner an. Ende September soll dieser besondere Kunstraum offiziell eingeweiht werden.

Aus Plastikverpackungen Kunstwerke erschaffen

Während die Vorbereitungen dafür derzeit auf Hochtouren laufen, hat Tabrisi bereits ihr erstes öffentliches Kunstprojekt mit „Schmetterlinge auf dem Europahügel“ initiiert. Dafür sammelte sie Mengen von Recyclingmaterial, wie zum Beispiel Plastikverpackung, um daraus fast im Alleingang die Schmetterlinge zu fertigen. Sie an einem zentralen Ort in der Gemeinde zu positionieren, soll zeigen, dass Henstedt-Ulzburg ein Ort ist, in dem man sich niederlassen und wohlfühlen kann.

Tabrisi und auch die Bürgermeisterin hatten auf sehr viele Helfer bei der Aktion gesetzt, dafür Aufrufe gestartet. Aber es kam gerade mal ein Dutzend zusammen, die meisten davon Familienangehörige und Offizielle, leider fast gar keine Migranten. „Das ist sehr schade“, fand auch Schmidt.

Schmetterlinge können eine Woche lange betrachtet werden

Die Initiatorin war über die mangelnde Beteiligung trotzdem nicht traurig, versprühte Aufbruchsstimmung. „Das hier war ja erst der Anfang“, sagte sie und freut sich auf die Eröffnung der Kunststation. Eine Woche werden die künstlichen Schmetterlinge noch auf dem Europahügel zu sehen sein. Dann werden sie eingesammelt und beim Henstedter Hof im Ortsteil Henstedt eine neue Heimat finden.