Großenaspe

Es ist wieder Brunftzeit im Wildpark Eekholt. Die starken Hirsche des Rotwildes buhlen um die Gunst der weiblichen Tiere und zeigen ihr beeindruckendes Schauspiel des Imponierens mit Kraft, Eleganz und Schönheit. Unter den Hirscharten zeichnet sich der Rothirsch durch ein besonders großes und kapitales Geweih aus, und ist deshalb auch als „König der Wälder“ bekannt.

Die Fellfarbe der Hirsche ist im Sommer rotbraun, daher der Name Rothirsch, im Winter färbt sich die Decke graubraun. Wenn die Tage kühler werden und der Herbst Einzug hält, beginnt die Paarungszeit.

Auch das Blesswild-Rudel röhrt durch den Park

Auch die Blesshirsche, als besondere Art nur im Wildpark Eekholt zu bewundern, sind in der Brunft und röhren. Blesshirsche sind eine Farbvariante des Rotwildes. Kennzeichnend ist die ausgeprägte weiße Blesse auf dem Kopf, die den Tieren ein besonders edles Aussehen verleiht. Teilweise sind auch die Läufe weiß, als trügen die Tiere weiße Socken. Insgesamt ist Blesswild etwas kleiner und leichter als die Rothirsche.

Keine Führungen, dafür aktuelle Informationen

Aus aktuellem Anlass können die traditionellen Eekholter Brunftführungen in diesem Herbst nicht in der gewohnten Form stattfinden. Zwischen 17 und 19 Uhr kommt ein Mitarbeiter zu den Besuchern an die Fütterungsstellen von Rotwild und Blesswild und informiert über das aktuelle Brunftgeschehen bei den jeweiligen Rudeln. Tagesaktuelle Besonderheiten und Informationen gibt es im Eingangsbereich.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerne können Äpfel und Eicheln für die Tiere mitgebracht und am Eingang abgegeben werden. Die Tierpfleger verteilen das Futter dann an die Wildtiere. Selber füttern ist über die angebrachten Raufen an den Gehegen möglich.