Die Stadt Kaltenkirchen wurde in das Bund-Länder-Städtebauförderprogramm aufgenommen. Das bedeutet, dass Umgestaltungen in der Ortsmitte finanziell unterstützt werden. Nun fand die gut besuchte Auftaktveranstaltung statt, wobei auch schon Zukunftsideen entwickelt wurden.

Von Klaus-Ulrich Tödter