Kaltenkirchen

„Alle haben heute Geburtstag!“ Brigitte Jurk, Leiterin der Kita Kunterbunt begrüßte zum 25-jährigen Bestehen der Kaltenkirchener Kita Kunterbunt nur eine ganz kleine Gruppe an Gästen. Dafür konnte sie umso mehr Kinder begrüßen, für die, dank Sonnenschein, im Freien Spiele aufgebaut worden waren.

140 Kinder und 25 Mitarbeiterinnen

Am 1. September 1996 war die Kindertagesstätte im Wiesendamm eingeweiht worden. Gestartet wurde mit einer Krippengruppe und sechs Regelgruppen, blickte Jurk zurück. Damals hatten die 14 pädagogischen Kräfte 110 Kinder zu betreuen. Mittlerweile werden rund 140 Kinder in fünf Elementar- und drei Krippengruppen von 25 Mitarbeiterinnen betreut. Einige Eltern haben selbst schon als Kinder die Einrichtung besucht, erzählte die Kita-Leiterin.

Auch das pädagogische Konzept hat sich deutlich weiterentwickelt, erläuterte Jurk. Ganz aktuell wurde der Jubiläumstag genutzt, um Eltern den neuesten Stand in Form einer Verfassung – Stichwort Partizipation – in der die Rechte der Kinder aufgeführt werden, vorzustellen. Auch die Kinder haben an dieser Verfassung mitgewirkt. „Sie können selbst entscheiden, ob sie zu Mittag schlafen möchten, ob sie essen wollen oder nicht, welche Bekleidung sie tragen wollen oder ob sie barfuß laufen möchten“, nennt Jurk einige Beispiele aus der Verfassung. „Kinder müssen nicht in die Kita, sie dürfen“, ergänzt die Leiterin, um deutlich zu machen, dass nicht mehr über die Köpfe der Kleinsten hinweg entschieden wird.

Mehr Selbstbewusstsein durch mitentscheiden

Apropos Essen: Das Mittagessen wird in der Kita durch eigens dafür eingestellte Kräfte selbst zubereitet. Und auch hier werden die Kinder unter Anleitung mit einbezogen. Außerdem gibt es in jeder Gruppe zwei gewählte Kindervertreter. „Sie bilden mit der Kindergartenleitung den Kinderrat“, nennt Jurk einen weiteren wichtigen Punkt moderner Kindergartenpädagogik. „Ich habe dadurch Selbstbewusstsein bei den Kindern festgestellt“, hat der pensionierte Lehrer Uwe Amthor, der seit zwölf Jahren den Kindern ehrenamtlich altersgerecht und spielerisch Physik und Chemie näherbringt, beobachtet.

Anfangs gab es Widerstand gegen die Kita

Ganz so entspannt sei es vor 25 Jahren, insbesondere als es um die Trägerschaft und das pädagogische Konzept ging, nicht gewesen, erinnert sich die damalige Bürgervorsteherin und ehemalige Fraktionsvorsitzende der SPD, Renate Amthor. Insbesondere, dass die Arbeiterwohlfahrt die Trägerschaft übernehmen sollte, war damals ideologisch umstritten, so Amthor. Heute gibt es drei Einrichtungen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt in Kaltenkirchen. Und auch das, was heute selbstverständlich ist, nämlich eine Krippengruppe einzurichten, stieß auf Widerstand in den politischen Reihen nach dem Motto „Kinder gehören nicht in einen Hort als Aufbewahrungsstelle“.

Manuela Siemer ist eine der Kräfte, die von Anfang an dabei waren. Verändert habe sich in der Zeit, dass mehr Kinder aus verschiedenen Nationen – nach Angabe der Leiterin sind es zehn Nationen – die Kita besuchen. Von daher sei der Name auch Programm, hatte Brigitte Jurk bei der Begrüßung festgestellt. Außerdem gehöre natürlich die Partizipation zu den größeren Neuerungen, so Siemer. Gekostet hatte der Neubau damals 2,8 Millionen Mark, von denen die Stadt gut eine Millionen Mark getragen hat. Insgesamt bietet die Stadt Kaltenkirchen ihrem Nachwuchs derzeit 13 Kitas und drei Horte.