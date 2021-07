Auf der Via Baltica - Hunderte Pilger haben schon in der Kirche in Nahe geschlafen

Seit 2008 ist die Kirche in Nahe eine Pilgerherberge. Pastor Ekkehard Wulf freut sich, dass mittlerweile an die 800 Menschen zu Gast in der Kirche waren. Viele haben nicht nur ihren Rucksack, sondern auch seelisches Gepäck dabei. Und immer gibt es viel zu erzählen.