Bad Bramstedt

Die Lebenshilfe Bad Bramstedt bekommt im nächsten einen neuen Geschäftsführer, der sich nun bereits der Jahreshauptversammlung des Vereins vorstellte. Die bisherige Geschäftsführerin, Brigitte Fürböter, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Arbeitsleben aus. Ihr Nachfolger Felix Carl ist noch bis zum Jahresende in der Schön-Klinik Bad Bramstedt als Leiter der Sozialberatung tätig.

Die Lebenshilfe Bad Bramstedt ist unterteilt in einen Verein und das Team Lebenshilfe, eine gemeinnützige GmbH (gGmbH), die eine Kindertagesstätte und die Frühförderung betreibt. Carl wird neuer Geschäftsführer der gGmbH. Als examinierter Krankenpfleger hat er unter anderem in einer psychiatrischen Einrichtung erste berufliche Erfahrungen gesammelt. Nach seinem Studium der Sozialpädagogik war er in der Kreisverwaltung in Husum in der Eingliederungshilfe tätig und zeitweise auch Flüchtlingsberater des Kreises Nordfriesland.

Nicht nur am Schreibtisch arbeiten

„Ich möchte ein Geschäftsführer sein, der nicht nur vom Schreibtisch aus arbeitet, sondern auch jemand, der mit anfassen kann und ansprechbar ist für Eltern, Betroffene und die rund 80 Mitarbeiter“, sagte Carl bei seiner Vorstellung. „Bei der Lebenshilfe Bad Bramstedt soll man sich wohlfühlen und unser Angebot gerne in Anspruch nehmen.“

Der 41-Jährige wohnt seit Juli 2020 in Bad Bramstedt zusammen mit seiner Frau, einer Lehrerin, und seiner einjährigen Tochter.

Als weitere Neuerung in der Lebenshilfe brachte der Vereinsvorsitzende Werner Weiß die Gründung einer Stiftung ins Gespräch, über die er grundsätzlich abstimmen ließ und auch die Zustimmung bekam. Stiftungsziel soll es sein, dass behinderte Menschen mit Unterstützung der Lebenshilfe-Stiftung auch nach dem Tod der Eltern in deren Sinne weiter betreut werden. Als Gründungskapital will Weiß 10.000 Euro aus Spenden zusammentragen. Er hofft, dass künftig noch mehr Eltern ihr Vermögen der Lebenshilfe vererben, um dieses in die Stiftung fließen zu lassen.

Wohnprojekt für erwachsene Behinderte

Außerdem will Werner Weiß ein weiteres Wohnprojekt starten. Dort sollen auch bis behinderte Menschen einziehen, die, obwohl schon erwachsen, noch bei den Eltern leben. Da die aber in einigen Fällen schon im Rentenalter seien, wäre eine Entlastung durch ein solches Wohnprojekt sinnvoll. Leider gebe es mit dem schon sicher geglaubten Grundstück auf dem ehemaligen Dehn-und-Hein-Grundstück im Achtern Dieck baurechtliche Probleme. Dennoch ist Weiß guter Dinge, das Vorhaben möglicherweise an anderer Stelle realisieren zu können. Er hat bereits einen Investor, der das Haus bauen will, um es an die Lebenshilfe zu vermieten.

Einhellig stimmten die anwesenden Mitglieder der ersten Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für die 116 Mitglieder seit der Umstellung auf Euro im Jahr 2002 von 37 Euro auf 50 Euro zu.