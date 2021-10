„Ole Hus Koppel“ heißt eine kleine Straße in Nahe, die am Sonntag feierlich öffentlich gewidmet wurde. Der plattdeutsche Name lässt nicht gerade darauf schließen, dass hier ein kleines Wohnviertel für Mitglieder der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde entsteht, direkt hinter Moschee.