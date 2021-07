Nahe

Draußen liegt noch altes Laub zwischen den Möbeln, die Tische haben Staub angesetzt, die Scheiben der Bar zeugen von geleistetem Widerstand: „SOS“, „#alarmstuferot“, „100 % Ausfall“ und „Ohne uns ist es still“ ist darauf unter anderem zu lesen. Doch einiges ist auch neu: Zwei Schilder wurden jüngst frisch beklebt – kostenlos gestaltet von einem befreundeten Grafiker. Die Türen der Nah-Bar von Wirtin Melli Wellendorf sind aber nach wie vor geschlossen, seit eineinhalb Jahren.

Manchmal ist die Luft einfach raus

„Viele Leute denken, dass ich schon wieder auf habe, anderen meinen, dass ich wohl schon aufgegeben habe“, erzählt Melli Wellendorf. Sie sitzt auf einem hohen Hocker draußen vor ihrer Nah-Bar in der Morgensonne. „Beides stimmt nicht“, stellt sie fest: „Tanzbars, Clubs und Diskotheken dürfen in Schleswig-Holstein immer noch nicht öffnen.“ Und aufgegeben habe sie auch noch nicht. „Das ist keine Option für mich“, sagt sie. Obwohl, das muss sie eingestehen, häufiger mal die Luft raus ist. „Es gibt Momente, in denen ich keine Motivation mehr habe, aber dann raffe ich mich wieder auf.“

Angst, den Ruf zu verlieren

Zu verdenken ist es der Gastronomin nicht. Immerhin hofft sie seit Monaten auf eine Wiedereröffnung, doch jedes Mal, wenn es fast danach aussieht, wird sie wieder enttäuscht. „Anfang Juni sah es so gut aus, da dachten wir wirklich, dass es ab September los geht. Sogar mein Team hatte schon signalisiert, wieder mit an Bord zu sein“, erzählt Melli Wellendorf: „Aber das wird nun wohl doch noch nichts.“ Jetzt müsse zunächst mal abgewartet werden, wie die Modell-Projekte laufen. Drei Diskotheken in Schleswig-Holstein, darunter das Joy in Henstedt-Ulzburg, können demnächst als Modellprojekte einen Testlauf machen. „Ich finde das sehr mutig, ich wollte mich dafür nicht bewerben.“ Zu groß sei die Angst davor, dass dann etwas passiere. „Da kann man ganz schnell seinen Ruf verlieren in der Branche“, sagt sie: „Andererseits muss ja auch mal angefangen werden.“

Planungsvorlauf ist notwendig

Auch eine Öffnung ab Oktober hält die Barbetreiberin für unrealistisch. „Das haben wir im letzten Jahr ja gesehen. Nach den Herbstferien schossen die Zahlen der Infizierten wieder nach oben.“ Ein weiteres Problem sei, dass sie ihre Bar nicht von heute auf morgen öffnen könne. Nicht nur wegen der Einkäufe im Vorfeld. „In unserer Branche brauchen wir aber auch einen längeren Planungsvorlauf“, erklärt Wellendorf. Livemusik, DJs, Mitarbeiter, Security, alles und alle müssen langfristig gebucht und eingestellt werden. „Und dann wissen wir auch nicht, welche Auflagen es geben wird. So ein Hygienekonzept zu erstellen, dauert auch seine Zeit.“ Wichtig sei, dass die Auflagen umsetzbar und wirtschaftlich sind.

Für die Barbetreiberin steht jetzt schon fest, dass sie sich nicht auf die drei Gs (getestet, genesen, geimpft) verlassen will. „Das beste wäre, wenn alle Gäste kurz vorher getestet werden. In einer Diskothek in Karlsruhe hat man es ja gesehen. Unter den Infizierten waren auch Vollgeimpfte. Darauf allein würde ich mich ungern verlassen.“ Doch sie habe auch schon von Stammgästen gehört, dass sie sich jetzt, wo sie sich „freigeimpft“ hätten, nicht mehr testen lassen wollen. „Das wird schwierig“, sagt Wellendorf.

Sie wisse, dass ein Corona-Ausbruch überall und zu jeder Zeit passieren kann: „Aber wenn es passiert, wird die Schuld immer den Wirten gegeben, da kann man sich noch so sehr an die Auflagen halten. Wir müssen uns dann dafür rechtfertigen. Diese Angst schwingt immer mit.“ Wellendorf sagt aber auch: „Unsere Branche nimmt die Verantwortung ernst. Wir müssen jetzt beweisen, dass wir es können.“

Hilfe vom Kreis konnte sie nicht abrufen

Vor einigen Monaten hatte die Barbetreiberin es geschafft, im Kreistag Gehör zu finden. Sie war damals verzweifelt: Die geschlossene Bar ohne Öffnungsperspektive und die Ausgleichszahlungen vom Staat ließen auf sich warten. Vielen Gastronomen stand das Wasser bis zum Hals. Der Kreistag hatte daraufhin ein großes – und bis dahin einmaliges – Hilfspaket geschnürt für Wirtschaften, die auch Musik und Tanz anbieten. Doch Melli Wellendorf hatte von diesem Geld letztlich nichts. „Ich konnte diese Hilfe nicht abrufen, weil ich dann nichts vom Staat bekommen hätte. Das musste nämlich gegengerechnet werden.“ Das Geld vom Kreis gab es eben nicht zusätzlich zu den Hilfen, das war verboten. „Einige andere konnten davon aber profitieren“, sagt die Gastronomin: „Und es hat für Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gesorgt.“

Nur die Fixkosten werden erstattet

Mit den Überbrückungshilfen gebe es auch so einige Schwierigkeiten. Vom bürokratischen Aufwand, der immens sei, mal abgesehen, kämen die Auszahlungen fast immer erst Monate später an. Zudem würden lediglich 80 bis 90 Prozent der Fixkosten übernommen. „Wovon ich persönlich leben soll, das spielt keine Rolle“, so Wellendorf. Sie arbeitet deshalb seit Beginn der Pandemie freiberuflich im Marketingbereich. Davon abgesehen habe sie sich in vielen Verbänden und Vereinen engagiert, einige sogar selbst mitgegründet, wie beispielsweise „Lautstark für die Wirtschaft“. „Wir haben uns über die Demos in Kiel gefunden, wo ja anfangs noch viele Branchen gemeinsam jede Woche demonstriert haben.“ Irgendwann sei es nur noch ihre Branche gewesen, weil die anderen nach und nach wieder öffnen durften.

Eigentlich ist in der dunklen Jahreszeit Hochsaison für Tanzlokale wie die Nah-Bar. Aber Melli Wellendorf glaubt an eine Öffnung in diesem Jahr nicht mehr. Insolvenz anzumelden käme für sie aber nicht in Frage: „Ich habe jetzt schon lange durchgehalten, das hat so viel Kraft gekostet. Außerdem ist diese Bar wie mein Baby, ich hänge an ihr.“ Ausharren sei das Motto der Stunde. Im Übrigen dürfen Gastronomien auch nicht in die Insolvenz gehen, solange sie staatliche Unterstützung bekommen – tun sie es trotzdem, müssen alle Gelder zurückgezahlt werden.