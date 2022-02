Diebstähle von Kupferkessel und Tasche: Kripo Norderstedt ermittelt

Norderstedt

Die Kriminalpolizei in Norderstedt ermittelt gleich wegen zwei dreister Diebstähle Ende vergangener Woche. Sowohl bei der Aufklärung der Entwendung eines Kupferkessels in Harksheide als auch im Fall einer geklauten Tasche in Garstedt suchen die Ermittler Zeugen.

Der Kupferkessel wurde im Glashütter Damm in Harksheide aus einem Vorgarten gestohlen. Laut Polizei dürfte sich die Tat zwischen Donnerstag, 3. Februar, 20 Uhr und Freitag, 4. Februar, 8 Uhr ereignet haben.

In Norderstedt-Harksheide gestohlener Kupferkessel ist 90 Zentimeter breit

Der massive Kessel, der als Blumenkübel genutzt wurde, hat eine Wandstärke von zwei Zentimetern. Er ist 50 Zentimeter hoch und 90 Zentimeter breit. Die Ermittler können nicht ausschließen, dass der Kessel mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Angaben zu einem möglichen Motiv oder dem materiellen Wert des Kupferkessels macht die Polizei nicht. Eine Sprecherin erklärte allerdings, der ideelle Wert sei für den Besitzer hoch. „Der Geschädigte hat den Kessel von einem Betrieb bekommen, in dem er gearbeitet hat.“

Rentnerin (82) wird Einkaufstasche aus Fahrradkorb geklaut

Anders als im ersten Fall ist der Polizei die Tatzeit bei einem Diebstahl aus einem Fahrradkorb in Norderstedt-Garstedt genau bekannt: Am Freitag um 9.55 Uhr klaute ein Täter einer Rentnerin (82) im Kohfurth die Einkaufstasche.

Laut Polizei befand sich die Seniorin mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft in der Straße, als eine männliche Person in Höhe der Fahrradständer in den Korb der Frau griff und die Tasche mit dem Porte­mon­naie stahl.

Seniorin verfolgte den Täter in Richtung Friedrichsgaber Weg

Der Täter entfernte sich mit seinem Fahrrad in Richtung Stettiner Straße. Die 82-Jährige verfolgte den Mann noch mit dem Fahrrad in Richtung Friedrichsgaber Weg und verlor ihn im Kösliner Weg aus den Augen. Während der Verfolgung rief die Dame mehrfach um Hilfe.

Das Alter des Täters wird auf 30 Jahre geschätzt. Der Unbekannte soll von schlanker Statur sein. Zur Tatzeit trug er nach Angaben der Polizei eine blaue Jacke mit unbekanntem Schriftzug auf dem Rücken und eine dunkle Hose. Zu dem von ihm genutzten Fahrrad können keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040 528060 entgegen.