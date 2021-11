Drei Diebe, ein Warenhausdetekiv und die Polizei: Am Sonnabendnachmittag war in der Modewelt Dodenhof in Kaltenkirchen ordentlich was los. Nachdem die Dreierbande hochwertig Oberteile mitgehen ließ, gab es sogar eine kurze Verfolgungsjagd – mit einem Teilerfolg der Ordnungshüter.