Kreis Segeberg

Nicht nur in Großstädten musizieren große preisgekrönte Künstler, sondern auch im Kreis Segeberg. Zwei erwachsene und zwei Jungmusiker zeichnete der Kreis Segeberg mit dem Kunst- und Kulturpreis 2021 aus.

Geehrt wurden Andreas Maurer-Büntjen (Orgel) aus Bad Segeberg und der gebürtige Henstedt-Ulzburger John-Robin Bold (Gitarre) sowie im Nachwuchsbereich Anton Maiwald (Gitarre) aus Kaltenkirchen und Jannis Demmig (Schlagwerk) aus Quickborn, der in Norderstedt musiziert.

Kunst- und Kulturpreis mit jeweils 1500 Euro verbunden

Sie erhalten jeweils 1500 Euro. 16 Vorschläge waren beim Kreis eingegangen, zwölf für Erwachsene und vier für die Jugend. Darunter waren Solokünstler, Duo und Band, Gesang und Instrumentalmusik. „Der Wettbewerb zeigt, wie unterschiedlich die musikalischen Talente im Kreis Segeberg sind“, sagt Kreispräsident Claus Peter Dieck.

Der Kreistag, der in der Kreissporthalle in Bad Segeberg tagte, ehrt die Preisträger. Eine Jury aus Fachleuten und Kreispolitikern hatte sich zuvor in nicht-öffentlicher Sitzung die eingereichten Videos mit den Musikstücken angesehen.

Zwei erste Preise vergeben beim Kunst- und Kulturpreis

Sie teilte den ersten Preis bei den Erwachsenen. Einer ging an den Bad Segeberger Kantor der evangelischen Marienkirche, Andreas Maurer-Büntjen (Jahrgang 1969). Er spielt seit seiner Kindheit auf der Orgel. „Musik ist mein Leben. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.“

Mit 14 Jahren legte er die kirchenmusikalische D-Prüfung ab, zwei Jahre später die C-Prüfung. Sein Musikstudium absolvierte er „mit Auszeichnung“. Er engagiert sich auch im Bachchor, Kammerchor, Sinfonieorchester und Flötenensemble.

Kreiskantor und Kirchenmusikdirektor Andreas Maurer-Büntjen

Als Kreiskantor ist er für 40 Mitarbeitende im Fachbereich Kirchenmusik zuständig. Außerdem führt er junge Menschen im „Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) Kultur“ an Kirchenmusik heran.

Den gebürtigen Rheinland-Pfälzer würdigt der Kreis als hochkarätigen, vielseitig gebildeten Musiker, der die Konzertreihe „Musik zur Marktzeit“ und das Jahresprogramm in der Marienkirche organisiere. Die Nordkirche hat ihm den Titel „Kirchenmusikdirektor“ verliehen. Der Jury lag seine Bearbeitung des Boléro von Maurice Ravel vor, gespielt auf der Orgel in der Peter-Paul-Kirche Bad Oldesloe.

Beatles-Songs schon als Achtjähriger auswendig gespielt

Der in Henstedt-Ulzburg aufgewachsene John-Robin Bold, Konzertgitarrist und Komponist, wurde mit dem Kunst- und Kulturpreis 2021 ausgezeichnet. Quelle: Kreis Segeberg

Ebenso überzeugte die Jury der in Henstedt-Ulzburg geborene und aufgewachsene Konzertgitarrist und Komponist John-Robin Bold (Jahrgang 1995). Bereits mit acht Jahren zeigte er seine Musikalität, als er Beatles-Songs auswendig spielte und ohne Englischkenntnisse phonetisch perfekt mitsang. In seiner Jugend gab er rund 100 Konzerte im Kreis Segeberg.

Er wurde mehrfach ausgezeichnet, spielte früh mit dem Norderstedter Sinfonieorchester und dem Henstedt-Ulzburger Kammerorchester. Er lernte in der Musikschule Norderstedt, nahm mit nur 14 Jahren ein Früh- und Jungstudium für musikalisch Hochbegabte in Hannover auf, erhielt Stipendien, studierte elektrische Komposition an der Kunstuniversität Graz. Er lebt als freiberuflicher Komponist und Gitarrist in Berlin, tritt europaweit auf und bringt Musik heraus.

Die Eigenkomposition „First“ für E-Gitarre und Live-Elektronik überzeugte die Jury. Besonders hebt der Kreis seine Begabung hervor, zudem sei er ein Vorbild für junge Musiker und dem Kreis Segeberg verbunden.

Nachwuchspreis für Anton Maiwald

Im Nachwuchsbereich gewinnt Anton Maiwald (Gitarre) den 1. Preis. Bereits zu Schulzeiten motivierte der heute 22-Jährige Kinder, ein Musikinstrument zu erlernen. Der Kaltenkirchener, der Elementare Musikpädagogik in Hamburg studiert, hatte ab sieben Jahren das Gitarrenspiel an der Kreismusikschule Segeberg gelernt.

Anton Maiwald aus Kaltenkirchen mit der klassischen Gitarre wurde mit dem Kunst-und Kulturpreis (1. Preis Jugend) ausgezeichnet. Quelle: Kreis Segeberg

Er war Stipendiat des Landesverbandes der Musikschulen. 2018 spielte er beim Musikfestival Schleswig-Holstein, war Mitglied im Schleswig-Holstein Festival Orchestra. Anton Maiwald erhielt bei Bundes- und Landeswettbewerben „Jugend musiziert“ Preise.

Eingereicht hatte er eine Interpretation des Stückes „Home“ von Andrew York. Maiwald, so der Kreis, sei ein Beispiel, welchen guten Weg junge Künstler nach einer Ausbildung durch die Musikschulen nehmen können.

Zweiter Platz an Jungmusiker, der in Norderstedt spielt

Den Kunst-und Kulturpreises (2. Preis Jugend) erhielt Jannis Demmig. Quelle: Jannis Demmig/Kreis Segeberg

Der zweite Platz des Jugendpreises geht an Jannis Demmig. Der heute 17-Jährige spielte ab sechs Jahren Schlagwerk (Percussion). Seit 2013 ist der Quickborner im Musikverein Norderstedt aktiv.

Mit elf Jahren trat er dort in das Junge Blasorchester ein, wurde später vom Symphonischen Blasorchester aufgenommen.

Mehrfach war er Preisträger beim Landes- und Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, als Solist und im Ensemble. Im Musikverein Norderstedt kümmert er sich auch um die Nachwuchsarbeit. Er beherrsche viele Schlaginstrumente, engagiere sich für Jungmusiker und sei mit großer Begeisterung dabei, lobt der Kreis.

Für die Jury nahm er das Stück „Caleidoscópio“ des amerikanischen Komponisten Gene Koshinski am Marimbaphon auf.