Klein Rönnau

Nach einem Schlaganfall im April war Klein Rönnaus Bürgermeister Dietrich Herms (CDU) lange im Krankenhaus. Nun hat er sein Amt endgültig aufgegeben nach 13 Jahren. Vorausgegangen war ein Streit mit der Fraktion, eigentlich wollte er weiter machen.

Nach Schlaganfall lag Dietrich Herms lange im Krankenhaus

Dietrich Herms sitzt derzeit im Rollstuhl. Er hat deutlich an Gewicht verloren nach einem halben Jahr Krankenhauskost. 25 Kilo, sagt er. Der 70-Jährige hatte einen Schlaganfall erlitten im April, noch hat er nicht die volle Mobilität auf seiner linken Seite wiedererlangt. Vor allem Muskeln müsse er nach der langen Zeit im Krankenhausbett wieder aufbauen. Erschwerend kommt hinzu, dass Herms schon als Kleinkind an Kinderlähmung erkrankt war, sein rechtes Bein kann er nicht bewegen.

Aber auf Krücken kann Herms zumindest wieder einige Schritte gehen, sagt er. Er müsse aber erst wieder Muskeln aufbauen. Das dauert. Trotzdem wollte Dietrich Herms sein Amt als Bürgermeisters wieder übernehmen. Das hatte seit April Herms Stellvertreter Manfred Vogt ausgeübt.

Herms bemängelt fehlende Unterstützung der Fraktionskollegen

„Ich wollte eigentlich weitermachen“, sagt Dietrich Herms. Da er aber noch nicht so mobil sei, habe er in seiner Fraktion um Unterstützung gebeten. „Aber da kam nichts. Keine Unterstützung.“

Zudem habe er sich in der Zeit im Krankenhaus schlecht informiert gefühlt von seinem Stellvertreter. Das Verhältnis zwischen den beiden Männern ist schlecht. Daraus macht Herms kein Geheimnis. Zu der Aussprache mit seinen Fraktionskollegen hatte er Vogt gar nicht erst eingeladen. Dieser wurde aber von anderen informiert. Es kam zum Streit. Am Ende kündigte Herms seinen Rücktritt an.

Er ist der Meinung, dass die anderen Gemeindevertreter nur die Pflichtaufgaben erledigen wollen. Veranstaltungen für das Gemeinwesen blieben auf der Strecke. Oder die Hochzeiten, die er als Bürgermeister in der Wassermühle abgehalten hat. Die sind nach dem Rücktritt nun nicht mehr möglich.

Seit den 1990er Jahren war Herms in der Gemeindepolitik aktiv. Nun will er noch einige Veranstaltungen der CDU organisieren. Bei der nächsten Mitgliederversammlung aber will er sich nicht mehr für den Vorstand melden. Derzeit ist Herms noch stellvertretender Ortsvorsitzender in Klein Rönnau. Der Posten des Vorsitzenden ist derzeit vakant. Wer die Lücken füllen soll, weiß CDU-Fraktionsvorsitzender Walter Rackow noch nicht.

CDU-Fraktion hält Herms nicht fit genug für Bürgermeisteramt

Walter Rackow bedauert die Auseinandersetzung mit Herms. Dieser habe in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet als Bürgermeister von Klein Rönnau. Herms Erbe würde seiner Meinung nach nun überschattet von dem Konflikt.

Die Vorwürfe von Herms kann er nicht nachvollziehen. „Wir hätten es so weiterlaufen lassen können“, sagt Rackow. Mit Vogt, der als Stellvertreter die Geschäfte weiterführt, bis Herms wieder gesund geworden ist. Doch das habe Herms nicht gewollt. Eine Zusammenarbeit der beiden Männer ist anscheinend ausgeschlossen.

In seinem derzeitigen Zustand sei Herms nicht in der Lage das Bürgermeisteramt auszuführen, sagt der Fraktionsvorsitzende. „Er wollte wesentliche Teile der Arbeit an andere abtreten“, schildert Rackow die Situation. „Wir sind eine große Gemeinde mit vielen Bauaktivitäten. Wir wollen eine neue Kita bauen“, schildert Rackow die Situation. Der Bau müsse beaufsichtigt werden. Das könne Herms in seinem Zustand nicht. Das könne auch kein anderer Gemeindevertreter leisten, der berufstätig ist.

Manfred Vogt als Bürgermeister für den Übergang in Klein Rönnau

Nun muss die Gemeindevertretung einen neuen Bürgermeister wählen. Freiwillige gibt es nicht. „Das ist ein Fulltime-Job“, hat Stellvertreter Manfred Vogt in den zurückliegenden Monaten bemerkt. Als Rentner habe er sich bereit erklärt, das Amt bis Ende der Wahlperiode weiterzuführen, sagt der 70-Jährige. 2023 ist die nächste Kommunalwahl. „Dann sind jüngere dran“, sagt Vogt. Zu der Auseinandersetzung mit Dietrich Herms möchte er sich nicht äußern.