Modellversuch in Henstedt-Ulzburg - Ohne Maske, ohne Abstand: So verlief die erste Party in der Disco Joy

Unter strikten Corona-Auflagen durfte am Sonnabend erstmals wieder die Disco „Joy“ in Henstedt-Ulzburg für eine Party öffnen. 300 junge Leute genossen es, endlich wieder ausgelassen und ohne Maske feiern zu können. Um an dem Modellversuch teilnehmen zu können, mussten sie alle zuvor das örtliche Testzentrum aufsuchen.