Der Inzidenzwert für den Kreis Segeberg hat laut des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch die Zahl 38 überschritten. Damit müsste die Discothek Joy, die am Modellversuch teilnimmt, eigentlich schließen. Es gab aber eine überraschende Nachricht für die Disco in Henstedt-Ulzburg.