Jetzt wird es ernst: Die Vorbereitungen für die erste von drei Partys in der Henstedt-Ulzburger Diskothek Joy laufen auf Hochtouren. Am Sonnabend dürfen Betreiber Joey Claussen und sein Team Partygänger zum maskenfreien Feiern begrüßen.

Endspurt: Am Sonnabend wird im Joy in Henstedt-Ulzburg gefeiert

Von Nicole Scholmann