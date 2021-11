Henstedt-Ulzburg

Während die CDU-Fraktion mit den geplanten finanziellen Ausgaben für eine Kinder- und Jugendveranstaltung in Höhe von etwa 10.000 Euro keine Probleme hat – so schien es jedenfalls im Jugendausschuss –, waren die anderen Fraktionen deutlich kritischer. Die Gemeindeverwaltung und dort Mitarbeiterin Anne Neufert, die die Planung der Spielplätze bearbeitet, hat allein für die Moderation einer Veranstaltung zur Gestaltung des Spielplatzes Dammstücken 5000 Euro eingeplant. Dazu kommen3000 Euro für die Verpflegung der Besucherinnen und Besucher sowie 2000 Euro für Plakate und anderes Material. Sie kommt auf 10.000 Euro Kosten, für die die Verwaltung das Okay der Politik brauchte. Für erste Arbeiten auf dem Platz sind 50.000 Euro veranschlagt.

Beteiligung ist Premiere in Henstedt-Ulzburg

„Wir haben die Kosten geschätzt. Das ist die erste Beteiligung für uns“, gab Neufert zu. Man wisse nicht, wie viele Kinder und Jugendliche zur Veranstaltung kommen. Klaus-Peter Eberhard (FDP) rechnete schnell aus, dass man bei möglicherweise 20 Kindern, die die Einladung annehmen, auf 500 Euro Kosten pro Kind kommen würde. Als Politik müsse man immer daran denken, dass man mit Steuergeldern arbeite. Auch war der Liberale skeptisch, was diese Beteiligung bringen werde. Denn die Ergebnisse seien „vielleicht gar nicht repräsentativ für die Wünsche der Kinder und Jugendlichen“.

Bettina Klemm (SPD) und ihr Fraktionskollege Christian Schäfer waren auch über die Kosten gestolpert. „Mein erster Gedanke beim Catering war: Oh, es gibt Kaviar“, meinte Schäfer salopp. Die Ausgaben, so der Sozialdemokrat, seien zu hoch, „das gefällt mir nicht“. Dem schloss sich Doris Dosdahl (Bündnis 90/Die Grünen) an.

Wünsche der Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt

Von einer Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ohne Vorgaben hielt Bernd Packulat (BFB) nichts. Man müsse doch bereits vorher eine Vorstellung haben, was dort geschehen solle. Gerade das, beteuerte Anne Neufert, sei eben nicht das Ansinnen bei einer Beteiligung. „Wenn Sie mir 500.000 Euro geben, dann habe ich auch ganz viele Ideen für den Spielplatz. Darum geht es aber nicht. Wir wollen doch wissen, was die Kinder und Jugendlichen sich wünschen“, sagte Neufert.

Gemeindeordnung schreibt Beteiligung bei Planung vor

Auf den ersten Blick sieht der Spielplatz Dammstücken nicht schlecht aus, „aber die Spielgeräte sind alt“, meinte Neufert im Gespräch mit KN-Online. Es gibt Rutsche, Kletternetz, Seilbahn und Balanciergeräte. Das Gelände ist von einem bewachsenen Wall umgeben und 8000 Quadratmeter groß. Neu gestaltet werden sollen 2500 Quadratmeter davon. Für erste Arbeiten sollen 50.000 Euro eingeplant werden, damit ist erfahrungsgemäß aber noch lange nicht Schluss. Das könnten, so die Verwaltung, mehrere Hunderttausend Euro werden. Die Gemeindeordnung sieht eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der Umgestaltung des Spielplatzes vor.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach der geplanten Veranstaltung sollen unter anderem Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes, des Kinderschutzbundes, des Beirates Inklusion und Mitarbeitende der anliegendes Kitas ihre Meinung zu den Vorschlägen äußern.

Die Mitglieder des Jugendausschusses gaben trotz der Kritik das Okay für den Plan und die Kosten. Lediglich Doris Dosdahl enthielt sich. Das Gremium empfiehlt dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss, die Haushaltsmittel von 60.000 Euro für den Haushalt 2022 zur Verfügung zu stellen. „Im Zweifel haben wir eben Lehrgeld gezahlt“, meinte Ausschussvorsitzender Christian Schäfer.