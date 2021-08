Bad Bramstedt

Die Fraktionen der CDU, FDP und Grünen wollen mit einem gemeinsamen Antrag für die Hauptausschusssitzung im September die Streichung der Stelle 11 im Stellenplan – für Koordinierung und Beteiligungsmanagement – erreichen. Diese Stelle ist seit Juli vakant, als derjenige, der sie besetzt hatte, plötzlich verstorben war.

Jeske kann Begründung nicht zustimmen

Die Begründung der drei Fraktionen für ihren Antrag: „Die Stelle ist nicht mehr notwendig, da der Bereich Koordinierung eine maßgebliche Aufgabe der neuen Büroleitung ist. Die geringen Beteiligungen der Stadt rechtfertigen keine Stelle für diesen Bereich, der Bereich Beteiligungsmanagement ist durch die Verwaltung neu zu verteilen.“

Das sieht Bürgermeisterin Verena Jeske völlig anders: „Die Stadt hat allein mit dem Klinikum, den Stadtwerken und dem Medizinischen Versorgungszentrum drei sehr wichtige Beteiligungen, die in nächster Zeit auch viel Arbeit von der Stadtverwaltung abverlangen werden“, erklärt sie gegenüber KN-online: „Diese Arbeit kann nicht von einer Büroleitung übernommen werden. Hier sind betriebs- oder volkswirtschaftliche Kenntnisse gefragt.“ Die Kommunalpolitiker wüssten sehr gut, wie viel Arbeit hinter diesen Beteiligungen stecke, so Jeske.

Vertrauensbruch schadet der Stadt Bad Bramstedt

So einen Antrag im Hauptausschuss zu stellen, bringe wenig, sagt die Bürgermeisterin: „Der Stellenplan wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Außerdem will der Ausschuss damit in ein bestehendes Organigramm eingreifen. Das halte ich rechtlich für bedenklich“, so die Rathauschefin. Die vakante Stelle ist noch nicht ausgeschrieben worden. „Jetzt so einen Antrag zu stellen, das ist ein Vertrauensbruch. Ich wurde vorher nicht mal gefragt, wie ich diese freie Stelle neu besetzen möchte“, sagt Jeske: „Das ist echt nicht schön. So etwas schadet am Ende nicht mir, sondern der Stadt.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die SPD wurde nicht im Vorfeld dieses Antrag von den anderen drei Fraktionen informiert. „Der Antrag verwundert uns sehr, weil wir mit Grünen und FDP im Januar eine gemeinsame Vereinbarung zum Haushalt 2021 samt Stellenplan getroffen haben“, sagt SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf: „Eine solche Vereinbarung ist nach unserem Verständnis einzuhalten. Somit wäre unsere Erwartung, dass FDP und Grüne sich zunächst mit uns in Benehmen setzen, wenn sie diese Vereinbarung geändert haben möchten.“