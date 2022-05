Um den jährlichen Wettbewerb „Stadtradeln“, an dem auch Kaltenkirchen wieder teilnimmt, noch etwas interessanter zu gestalten, bietet die Stadt dieses Mal drei besondere und geführte Radtouren an. Ziel ist es, innerhalb von 20 Tagen so viele Rad-Kilometer zu sammeln wie möglich – und damit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.