Kreis Segeberg/Bad Segeberg

Seit drei Jahren schon wird über den Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ gesprochen im Kreis Segeberg. Mehrfach mussten die Termine, zu denen der Zug aus Tschechien im Kreis Segeberg halten sollte, wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun ist der Zug wirklich auf dem Weg: Ab 18. Oktober hält er zunächst in Norderstedt, ab 26. Oktober in Bad Segeberg und anschließend Anfang November in Bad Bramstedt und Neumünster.

Anti-Drogen-Zug endlich auf dem Weg nach Segeberg

Der Revolution Train aus Prag ist ein durchaus diskutiertes Präventionsprojekt. In dem Zug werden Schülergruppen durch sechs aufwendig gestaltete Waggons geführt, in denen unter anderem die Geschichte einer Drogenkarriere erzählt wird, die unschön endet. Bei dem 90-minütigen Rundgang durch den 160 Meter langen Zug stehen die Schüler unter anderem mitten in einem Drogennest und in einem Verhörzimmer der Polizei. Auch die Veränderungen durch Drogen im Körper werden plastisch dargestellt.

Der Anti-Drogenzug “Revolution Train” kommt mit eineinhalb Jahren Verspätung endlich nach Segeberg. Miriam Schlichting und Harald Poppe vom Team erwarten den Zug ab 26. Oktober auch in Bad Segeberg. Quelle: Nadine Materne

Als Präventionspolizist Jürgen Schlichting vor drei Jahren das erste Mal in dem Zug war, hatte er sich in den Kopf gesetzt, das Projekt nach Segeberg zu holen gemeinsam mit der Kreisverkehrswacht. „Er war immer davon überzeugt, dass der Zug kommt“, berichtet seine Frau Miriam Schlichting. Entgegen jeder Kritik an dem Projekt und den Schwierigkeiten durch die Pandemie. Er sollte recht behalten. Am Montag, 18. Oktober, hält der Zug zunächst in Norderstedt und wird dort auch festlich eingeweiht.

Drogenprävention der anderen Art für 4500 Jugendliche

Kurz vorher werden die knapp 20 Moderatoren noch einmal geschult, die insgesamt 4500 Schüler und Schülerinnen aus dem ganzen Kreis durch den Zug führen werden, darunter auch Miriam Schlichting. „Das ist auch nötig“, sagt sie kurz vorher. Es ist nun fast zwei Jahre her, dass sie und ihre Mitstreiter in Prag gewesen waren, um sich dafür ausbilden zu lassen. „Das war kurz vor Corona.“ Manche Moderatoren seien wegen der langen Verzögerung auch wieder abgesprungen.

Die Eindrücke des Zuges aber sind ihr noch immer sehr präsent. „Ich hatte einen Wow-Effekt, als ich das erste Mal im Zug war“, berichtet Miriam Schlichting. Sie habe selbst zwei Söhne im Teenageralter, die Zielgruppe des Präventionsprojekts. „Als Elternteil ist man machtlos, wenn die Kinder auf die schiefe Bahn geraten.“

Der Zug soll die Jugendlichen stark machen, Nein zu sagen zu Drogen. Ein hohes Ziel, weiß auch Harald Poppe von der Kreisverkehrswacht. „Aber wenn wir nur ein oder zwei Jugendliche von Drogen abhalten, haben wir viel gewonnen“, sagt er auch im Hinblick auf die Kritiker des Projekts, die dem Zug nachsagen, zu sehr auf Schockeffekte zu setzen, die nicht nachhaltig seien.

120.000 Euro: Revolution Train ist komplett spendenfinanziert

„Ich finde gar nicht, dass der Zug auf Abschreckung setzt“, sagt dazu Miriam Schlichting. „Da rollen keine Köpfe, da spritzt kein Blut.“ Da seien die Jugendlichen von heute aus Computerspielen oder Filmen ganz andere Bilder gewöhnt. Außerdem würden die Schüler auf den Besuch vorbereitet von den Lehrern und es gebe auch eine Nachbereitung. „Der Anti-Drogenzug ist eine Ergänzung zu vielen anderen guten Präventionsprojekten“, betont Poppe. Niemandem solle durch das Angebot etwas streitig gemacht werden.

Kurz vor der Ankunft des Anti-Drogen-Zugs im Kreis Segeberg: Miriam Schlichting und Harald Poppe vom Organisationsteam freuen sich über eine Last-Minute Spende des Lions Club Segeberg. Präsident Dieter Pulvermann (r.) und Kai Gräper übergaben 2500 Euro aus den Tombola-Einnahmen. Quelle: Nadine Materne

Die Organisatoren erleben aber auch einen großen Zuspruch: 120.000 Euro kostet das außergewöhnliche Projekt und ist komplett spendenfinanziert. 80.000 Euro haben allein der Kreis und die größeren Städte im Kreisgebiet beigesteuert. Dazu kamen zahlreiche kleinere Beträge. Nun beteiligte sich auch noch der Lions Club Segeberg mit 2500 Euro aus Einnahmen seiner Tombola.

Anti-Drogen-Zug hält in Norderstedt, Bad Segeberg, Bad Bramstedt

Für sich spricht auch das Interesse aus den Schulen. Teenager aus den weiterführenden Schulen im ganzen Kreisgebiet werden den Zug in den kommenden zwei Wochen besuchen. Mit Bustransfer und 90 Minuten begleiteter Führung. „Alles ist eng getaktet“, sagt Harald Poppe. Mit nur wenigen Minuten Abstand starten die Gruppen auf den Rundgang. Von morgens bis nachmittags.

Besuchszeiten für den Anti-Drogen-Zug 4500 Schülerinnen und Schüler werden den Revolution Train im Klassenverband besuchen. Doch auch andere Interessierte erhalten die Möglichkeit, den Anti-Drogen-Zug von innen zu sehen. Zwei Familientage sind dafür geplant: In Norderstedt am Sonnabend, 23. Oktober, und in Bad Segeberg am Sonnabend, 30. Oktober. Von 10 bis 16 Uhr ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Besucher werden in Gruppen durch den Zug geführt. In den Waggons gilt eine Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei. Es gilt zudem die 3G-Regel: Besucher müssen also geimpft oder genesen sein oder einen frischen negativen Corona-Test vorlegen. Beim Halt in Bad Bramstedt am 1. und 2. November können Interessierte den Zug von 14 bis 16 Uhr besuchen. Auch hier gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.

Los geht es am 18. Oktober in Norderstedt. Der Zug steht auf den Gleisen Höhe Mühlenweg 141. Ab Dienstag, 26. Oktober, ist der Revolution Train dann in Bad Segeberg auf einem Abstellgleis hinter der Diskothek Que zu finden.

Am 1. und 2. November hält der Anti-Drogen-Zug in Bad Bramstedt, danach einen Tag in Neumünster. Die meiste Zeit ist der Zug für Schülerbesuche reserviert, es gibt auch spezielle Zeiten für alle anderen Interessierten.