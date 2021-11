Kaltenkirchen

Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Kaltenkirchener schon Ende 2023 in einem Edeka-Supermarkt einkaufen. Der Lebensmittelmarkt soll an der Alvesloher Straße gebaut werden, dort wo zur Zeit noch die alte Rettungswache steht. Die Stadtvertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich für den Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans gestimmt – mit 22 Ja-, keiner Neinstimme und sechs Enthaltungen von der SPD-Fraktion.

Ein ganzer Grünzug muss weichen

Der Lebensmittelmarkt soll eine 1600 Quadratmeter große Verkaufsfläche erhalten. Gebaut wird im Bereich südlich der Alvesloher Straße und westlich der Straße Am Krankenhaus. Letztere muss zuvor allerdings erst begradigt werden. Und das wird nicht ohne Verluste vonstatten gehen können: Ein ganzer Grünzug mit insgesamt 40, teils noch jungen und dünnen Bäumen, muss der Begradigung der Zufahrtsstraße weichen.

„Sowohl die Begradigung der Straße als auch die Ersatzpflanzungen werden von Edeka bezahlt“, sagt Bürgermeister Hanno Krause: „Es werden keine Kosten für die Stadt und somit für den Steuerzahler anfallen.“ Die Stadt kauft das Grundstück zwar für 1,2 Millionen Euro dem Kreis Segeberg ab, veräußert es dann aber „zum Verkehrswert“, wie Krause sagt, an Edeka. Der Bürgermeister betont außerdem: „Die großen markanten Bäume bleiben stehen, außer einem, der krank ist.“ Alle gefällten Bäumen sollen nachgepflanzt werden, „teils auf dem Grundstück selbst und teils im Innenstadtbereich“.

SPD hat Probleme mit der Größe des Edeka-Markts

Für die Kaltenkirchener SPD-Fraktion sind die 40 zu fällenden Bäume „eine Kröte, die wir schlucken müssen“, sagt Fraktionssprecherin Susanne Steenbuck. Doch so wirklich habe sich die Fraktion nicht dazu durchringen können, dem Projekt zuzustimmen. Die SPD hatte vor ein paar Monaten zu dem Gebiet eine Online-Bürgersprechstunde durchgeführt, um zu hören, was sich die Kaltenkirchener dort wünschen. „Sehr viele finden es gut, dass dort ein Lebensmittelgeschäft hinkommt, aber den meisten ist es zu groß“, berichtet Steenbuck. Die SPD stimmt dem zu: „Auch hier geht es darum: Wie viel Fläche muss wirklich versiegelt werden.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vorschläge der SPD, eventuell mit Solarpaneelen oder einer Dachbegrünung zu arbeiten, sei bei Edeka gut angekommen, sagt Steenbuck. „Aber das soll ja alles erst besprochen werden, wenn der B-Plan entwickelt wird.“ Und der Bebauungsplan soll, so der Wunsch der Verwaltung und Stadtvertretung, in einem beschleunigten Verfahren erstellt werden.