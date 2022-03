Norderstedt

Am vergangenen Freitag, 25. März, ist in Norderstedt, Stadtteil Garstedt, ein Rentnerpaar in seinem Zuhause von zwei unbekannten Tätern überrumpelt und ausgeraubt worden. Bereits am Vormittag hatten zwei fremde Personen an der Haustür des Paares in der Straße Kohfurth geklingelt und erklärt, dass sie ein Auto verkaufen wollten. Nachdem das Ehepaar daran kein Interesse bekundet hatte, verschwanden die beiden wieder.

Doch gegen 15.50 Uhr klingelte es erneut an der Haustür des Paares. Als die 83-jährige Frau die Tür öffnete, wurde sie unter Einsatz von massiver körperlicher Gewalt in den Flur gedrängt. Als der 85-jährige Ehemann die Schreie seiner Frau hörte, eilte er ihr zur Hilfe und wurde ebenfalls Opfer von körperlicher Gewalt. Welche Mittel die Täter einsetzten, will und kann die Polizei nicht näher erläutern, da es sich hierbei um Täter-Wissen handelt. Das Ehepaar musste nach dem Überfall medizinisch versorgt werden.

Das Geschlecht der einen Tat-Person ist noch unbekannt

Die Täter durchsuchten die Wohnräume und flüchteten mit Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe in unbekannte Richtung. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die verdächtige Personen in der Straße Kohfurth bemerkt haben oder tatrelevante Hinweise geben können. Der Kriminalpolizei liegen Erkenntnisse vor, dass am Tattag gegen 11 Uhr in der Straße Kohfurth Personen von Tür zu Tür gingen und die Bewohner in Gespräche verwickelten. Die Ermittler hoffen, auf diesem Wege Hinweise über die zwei Personen zu erlangen.

Die Täter werden als südländisch und mit einer Körpergröße von 1,75 bis 1,80 Meter beschrieben. Beide Personen waren bekleidet mit dunklen Hosen, dunklen Jacken und weißem Mund-Nasen-Schutz. Sie trugen vermutlich dunkle Base-Caps. Bei dem einen Täter handelte es sich um einen Mann. Das Geschlecht der zweiten Person ist derzeit unbekannt.

Die Kriminalpolizei überprüft gegenwärtig, ob es sich bei den Personen am Vormittag um die identischen Personen gehandelt hat. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040/528060 entgegen.