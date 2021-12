Bad Bramstedt

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Stadt Bad Bramstedt hat die ersten Schritte als eine eigenständige Einrichtung hinter sich gebracht. Dass das MVZ vielleicht in Zukunft mehr als ein Zusammenschluss von Praxen sein könnte, eine Art Krankenhaus, deute Bürgermeisterin Verena Jeske in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses an.

Die Bürgermeisterin hofft auf Rückenwind für das MVZ aus den Feststellungen der Ampelkoalition zur „Ambulantisierung“ der Versorgung. Dahinter steckt das Forcieren wohnortnaher ambulanter Zentren zur Gesundheits- und Notfallversorgung. Die Gründung kommunaler MVZ soll erleichtert werden. „Ich gehe davon aus, dass ein städtisches Krankenhaus ein Zukunftsmodell sein wird“, so Jeske.

Erstes Jahr mit Minus abgeschlossen

Erst einmal arbeitet das Medizinische Versorgungszentrum in einem engen Korsett. Aber auch die MVZ-Geschäftsführerin Marie-Christin Wendt ist überzeugt: „Es scheint, dass es ein richtiger Schritt gewesen ist“, so Wendt in der Ausschusssitzung über die Entscheidung der Stadt für die Einrichtung. Die Geschäftsführerin erläuterte den Kommunalpolitiker den Etat für das kommende Jahr sowie den Lagebericht zum Jahresabschluss 2020. Der Finanzausschuss und im Anschluss die Stadtverordnetenversammlung stellen die in der Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse noch fest. Der Ausschuss erledigte die Feststellung einstimmig.

Die Stadt ist alleinige Gesellschafterin der gemeinnützigen GmbH. Mit der Patientenversorgung hatte die Einrichtung im Januar dieses Jahres gestartet. Die Geschäftsführung hat die Ärztegenossenschaft Nord eG. In Bad Bramstedt sind Marie-Christin Wendt und ihre Stellvertreterin Ronja Julica Thiede für das Administrative zuständig. Sie sind mindestens einmal in der Woche vor Ort.

Mehr Personal im kommenden Jahr benötigt

Wie Wendt dem Ausschuss erläuterte, machen 2022 die Honorarabrechnungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Höhe von 860.000 Euro den größten Anteil der Gesamteinnahmen aus. Die Ausgaben des MVZ betragen gut 1,1 Millionen Euro, so dass das Jahr mit einem Minus von rund 176.000 Euro abschließt. In ihrem Überblick verwies die Geschäftsführerin des MVZ auf eine Steigerung der Ausgaben um 5,3 Prozent im Vergleich zu diesem Jahr. Der Grund: mehr Personal. So verstärkt seit einigen Wochen eine Ärztin das bisher vierköpfige Mediziner-Team. Gesucht wird außerdem noch eine weitere medizinische Fachangestellte. „Weitere Stellen wird es nicht geben, weil es keine Räume dafür gibt“, machte Wendt deutlich und stellte fest, dass es ab 2025 wieder besser aussehen wird: Dann könnte der Neubau eines MVZ am Lohstücker Weg realisiert sein. Gebaut wird das Zentrum von einem Investor, das MVZ wird als Mieter einziehen. Geplant ist, dass auch weitere Einrichtungen der Gesundheitsbranche dazu kommen. Derzeit ist das Medizinische Versorgungszentrum provisorisch im Gebäude der VR Bank Holstein am Bleeck untergebracht.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeisterin Verena Jeske berichtete dem Finanzausschuss von positiven Äußerungen der Bevölkerung über die Einrichtung. Die Bürgermeisterin kündigte zudem an, dass die Einrichtung ab Januar einmal im Monat einen Corona-Impftermin anbieten werde, den alle Interessierten nutzen können.

Von Anna-Maria Persiehl