Kreis Segeberg

„Sebarg, du wunnerscheune Kring. Du büst dat gröne Hart vun Holsteen.“ So beginnt der Text für die neue Segeberg-Hymne von Petra Jessen. Acht Frauen und vier Männer hatten sich beteiligt am Wettbewerb, in dem ein Segeberg-Lied gesucht wurde. Gewinnerin Jessen überzeugte die Jury vor allem mit ihrer emotionalen Beschreibung des Kreises. Obwohl sie gar keine Segebergerin ist. Am 14. Mai soll der Song uraufgeführt werden.

„Ich komme aus der Grenzregion“, erklärt Jessen ihre Verbindung zu Segeberg. Alveslohe liege nur einige Kilometer von ihrem Heimatort Barmstedt (Kreis Pinneberg) entfernt. Schon in ihrer Jugend habe sie etwa am Großen Segeberger See in der Jugendherberge übernachtet, die Karl-May-Spiele gehörten zum Ferienprogramm. Und auch jetzt gehe es für Tagesausflüge immer mal wieder nach Segeberg.

Pinnebergerin gewinnt Wettbewerb um Segeberg-Lied

Vor allem aber habe sie die Aufgabe gereizt, einen plattdeutschen Text zu schreiben, erzählt Jessen. Regelmäßig nimmt die 57-Jährige an Plattdeutsch-Wettbewerben teil, spielt in niederdeutschem Theater mit und schreibt nun auch plattdeutsche Gedichte unter anderem für Kinder. „Die Kinder sollen ja wieder an die plattdeutsche Sprache herangeführt werden“, sagt sie.

Dass sie den Liedwettbewerb des Fördervereins Kreis- und Stadtmuseum aber gewinnen würde, damit habe sie nicht gerechnet. Auch nicht damit, dass die Uraufführung am Sonnabend, 14. Mai (19 Uhr, Marienkirche in Bad Segeberg), mit der gebuchten Reise nach Hiddensee kollidieren könnte. Bei dem Konzert werden die Träger des Segeberger Kunst- und Kulturpreises 2021 die Segeberg-Hymne erstmals öffentlich aufführen.

Eine Mischung aus Schlager und Volkslied stellt sich Jessen für ihren Song vor, der die Landschaft Segebergs beschreibt, von der Wirtschaftsachse im Westen erzählt, dem Kulturleben auf dem Land und dem Wohlfühlen. „Dat is een Glück, hier to leven, för mi kann’t nix Beters geven“, heißt es im Refrain. Selbst die Regionalgeschichte kommt in einer Strophe unter.

Jury von Emotionalität im Gewinner-Song überzeugt

Die sechsköpfige Jury unter dem Vorsitz von der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Christine Künzel aus Itzstedt habe es nicht leicht gehabt, berichtet Mitjuror und Fördervereinsvorsitzender Asmus Hintz bei der Preisverleihung am Montag in Bad Segeberg. Die Beiträge für die ersten drei Plätze seien sehr eng beieinander gewesen. Die Emotionalität im Text von Jessen sei einer der Punkte gewesen, die den Ausschlag gaben. Auch sei Jessens Text bereits im Original auf Plattdeutsch eingereicht worden.

Auf Platz 2 kam Peter Zabel aus Bad Segeberg, ehemaliger Direktor am Forschungszentrum Borstel. Rang 3 belegt Eckhard Hidde, ehemaliger Schulleiter aus Nahe. Sie hatten ihre Segeberg-Songtexte auf Hochdeutsch eingereicht und zeigten sich begeistert von der Übersetzung durch Thorsten Börnsen und Nikos Saul vom Zentrum für Niederdeutsch in Holstein.

Ein Lied für Segeberg: Petra Jessen hat den Wettbewerb mit ihrem Text gewonnen, nun macht sich Kirchenmusiker Andreas Maurer-Büntjen an die Musikkomposition. Peter Zabel und Eckhard Hidde (v.l.) haben den 2. und 3. Preis erreicht, ein Sonderpreis geht an Ulrich Gröhn (r.). Quelle: Nadine Materne

Ein Sonderpreis ging an Ulrich Gröhn, der heute zwar bei Hamburg wohnt, aber in Schackendorf aufgewachsen ist. Sein Song „Wi sünd de Fleddermüüs“ wurde gar mit Melodie und vorgesungen eingereicht. „Meine Frau hatte einen Ohrwurm“, gestand Hintz. Allerdings sei Gröhn durch den Fokus auf die Fledermaus knapp am Thema „vorbeigesegelt“. Der Song bilde nicht den gesamten Kreis ab. Das sei in mehreren Textbeiträgen das Problem gewesen.

Segeberg-Hymne noch ohne Melodie: Uraufführung am 14. Mai

Der Text für das neue Segeberg-Lied steht also fest. Was fehlt, ist die Melodie. Diese soll nun Kirchenmusiker Andreas Maurer-Büntjen komponieren. Er hatte die Idee gehabt zu dem Liedwettbewerb. Es muss schnell gehen jetzt. Bereits in der nächsten Woche sollen die Noten vorliegen. Damit die Preisträger des Kunst- und Kulturpreises Segeberg den Song in ihren Soloauftritt einarbeiten können am 14. Mai. „Ich muss mich jetzt ranhalten“, weiß Maurer-Büntjen.

Dat gröne Hart vun Holsteen Refrain: Sebarg, du wunnerscheune Kring. Du büst dat gröne Hart vun Holsteen. Ick weet, vun wat ick sing. Dat is een Glück, hier to leven. För mi kann’t nix Beters geven. Rapsgeele Feller, Woolden un Wischen, deepblaue Seen liggen dotwüschen. De Soot vun de Alster, Holsteensche Schweiz. De Höhl in’n Kalkbarg, allens hett sien Reiz. (Refrain) Vun Noorstedt, Ulzborg bi’t Kolenkarken gifft veele Firmen, Hannel und Warken. Op Autobahnen un Bundesstraaten lööp so veel Verkehr, dat’s nich to faten. (Refrain) Musik op’n Gootshoff und in’n oole Schüün, Konzerte, Utstellen, Galerien, Theater, Vördrääg gifft dat op un daal. Een groote Pläseer is dat, allemaal. (Refrain) Bridge: Of een hier leeven deiht. Or bloots op Urlaub is. Of een hier racker deiht. Or bloots op Dörchreis is. Föhlt sick hier bannig goot. Dat is wiss. (Refrain) Slawn, Sachsen un ook Dän’n sünd hier ween. Dat geev Borgen, welk ut Holt, welk ut Steen. Denn sünd Preußen kamen und hebbt di billt. Hüüt höörst du Sleswig-Holsteen to, dat gillt. Sebarg, du wunnerscheune Kring. Du büst dat gröne Hart vun Holsteen. Ick weet, vun wat ick sing. Dat is een Glück, hier to leven. För mi kann’t nix Beters geven. Gewinner-Songtext von Petra Jessen

„Erste Elemente habe ich schon im Kopf“, sagt der Kirchenmusiker. Strophen und Refrain sollen sich natürlich voneinander abheben. Eine Herausforderung werde die „Bridge“, die Petra Jessen im zweiten Teil ihres Liedtexts eingebaut hat. Die Autorin macht sich keine Sorgen, dass ihr das Ergebnis nicht gefallen könnte: „Ich vertraue Kirchenmusikern.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen ihres Urlaubs kann Jessen selbst bei der Uraufführung ihres Segeberg-Lieds nicht dabei sein. Maurer-Büntjen aber plant bereits eine vierstimmige Version des Songs für Chöre. Mit seinem Bachchor wird „Dat gröne Hart vun Holsteen“ dann am Sonnabend, 21. Mai, ab 11 Uhr bei der Musik zur Marktzeit in der Marienkirche zu hören sein. Dann will Petra Jessen definitiv dabei sein.