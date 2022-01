Bimöhlen

Ein Unfall sorgte am frühen Donnerstagmorgen auf der A7 Höhe Bimöhlen in Fahrtrichtung Hamburg für Stau. Der Crash ereignete sich gegen 7.30 Uhr. Bis 8.50 Uhr war nur ein Fahrstreifen frei befahrbar.

Fahrer verletzt und unter Schock

Ein Mann aus Niedersachsen war aus bisher noch ungeklärten Gründen ins Schleudern geraten und in die Betonschutzwand am Mittelleitplanken gekracht. Polizei, Notarzt und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Vermutung, dass der Fahrer in seinem roten Seat eingeklemmt war, bestätigte sich nicht.

Lesen Sie auch Feuerwehr löscht brennendes Auto in Warteschlange vor Schnellrestaurant

„Der Fahrer konnte zum Unfallhergang nichts sagen, er stand unter Schock und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden“, heißt es von der Autobahnpolizei Neumünster. Es bestehe aber keine Lebensgefahr.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Pkw war allein beteiligt, andere Fahrzeuge wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das beschädigte Auto wurde mittlerweile abgeschleppt, die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.