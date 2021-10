Norderstedt

In Norderstedt haben es Einbrecher offenbar auf Baumaschinen abgesehen. In den letzten Tagen kam es zu drei Einbrüchen oder Einbruchsversuchen, wobei die unbekannten Täter aber nur in einem Fall Beute machen konnten.

Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, wurde ein Baucontainer im Distelweg aufgebrochen. Die Einbrecher erbeuteten hier eine Verdichtungsmaschine, die aufgrund ihrer Größe vermutlich mit einem Lastwagen oder auf einem Anhänger abtransportiert wurde. Den Gesamtschaden gibt die Kripo Norderstedt mit einem „unteren fünfstelligen Betrag“ an.

Entkernte Zulassungsstelle aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, drangen Unbekannte in die KFZ-Zulassungsstelle in der Oststraße einzudringen. Das Gebäude wird saniert und ist zurzeit komplett entkernt. Gestohlen wurde hier nichts. Möglicherweise hatten die Täter auch hier Baumaschinen vermutet.

Gescheitert sind unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag beim Versuch in ein Metallbaubetrieb in der Oststraße in Harksheide einzudringen. Sie bekamen die Tür nicht auf, richteten aber einen Sachschaden von rund 500 Euro an.

Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist nicht sicher. „Wir ermitteln aber in diese Richtung“, sagte eine Polizeisprecherin. Wer Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Tel. 040/528060 an die Polizei in Norderstedt wenden.