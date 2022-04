Feuerwehren im Einsatz - Anbau in Oering brannte — Essen steht in Kaltenkirchen in Flammen

Die Alarmierung ließ Schlimmes vermuten: Am Sonnabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Oering zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus gerufen. Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen im Gebäude befanden. Auch in Kaltenkirchen wurden die Feuerwehrleute in der Nacht aufgeschreckt.