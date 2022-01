Kaltenkirchen

Auf ein Rekord-Einsatzjahr blicken die Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Kaltenkirchen zurück. „Nie zuvor in seiner 56-jährigen Geschichte war der Ortsverband des Technischen Hilfswerks so gefordert, wie im Jahr 2021“, heißt es in einer Mitteilung von Florian Gottschalk, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit im Kaltenkirchener THW. Über 10.000 Einsatzstunden haben die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nach seiner Auskunft absolviert, um technische und logistische Hilfe zu leisten.

Ein ereignisreiches Jahr beschäftigte die 56 aktiven THW-Helfer. Würde man die Stunden auf eine Person umrechnen, so Gottschalk, käme man auf mehr als ein ganzes Jahr Rund-um-die-Uhr-Arbeit für einen einzigen Menschen.

THW Kaltenkirchen bei Impfstofftransporten involviert

„Insbesondere die Corona-Pandemie forderte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte“, erklärt Florian Gottschalk. Neben Impfstofftransporten quer durch Norddeutschland seien die THW-Kräfte auch sehr stark im schleswig-holsteinischen Landeslager eingebunden gewesen, wo sie benötigte Hygieneausstattungen für Schulen und Behörden zusammenstellten und an diese Einrichtungen auslieferten. „Letztendlich war es der recht kurzfristig erfolgte Einsatz zur Unterstützung des Kaltenkirchener Impfzentrums im Ohlandpark, der die Einsatzstunden über die nie da gewesene Marke von 10.000 Einsatzstunden springen ließ.“

Bei Starkregen im Kreis Segeberg die Feuerwehren unterstützt

Doch nicht alleine die Pandemie hat das THW Kaltenkirchen gefordert. Mehrfach mussten die Kaltenkirchener im vergangenen Jahr zu Einsätzen nach Starkregen ausrücken. In Stuvenborn, Sievershütten, Winsen, Struvenhütten und Kaltenkirchen unterstützten sie logistisch und mit Spezialgeräten die Pumparbeiten.

Auch waren THW-Einsatzkräfte mehrere Wochen im Ahrtal, um nach der Flutkatastrophe die Aufräumarbeiten zu unterstützen. „Neben der Führungskomponente des THW Kaltenkirchen, dem sogenannten Zugtrupp, waren auch die Fachgruppe Räumen sowie einzelne Experten für unterschiedliche Aufgaben wie zum Beispiel die Koordination der Pressearbeit im Bereitstellungsraum Nürburgring im Einsatz“, teilt Gottschalk mit.

Weitere Einsätze wie Sperrungen der Autobahn A 7 nach extremem Schneefall und bei Unfällen, die Unterstützung bei der Entladung von verunglückten Transportern in Brande-Hörnerkirchen sowie Neumünster und auch die Unterstützung der Feuerwehr nach einem Deckenabsturz und einer Hausexplosion in Hamburg forderten das Können des THW Kaltenkirchen.

„Es ist unglaublich und einfach großartig, was die Kaltenkirchener Einsatzkräfte in diesem Jahr ehrenamtlich geleistet haben“, lobt Mirco Grönwoldt, Ortsbeauftragter des THW Kaltenkirchen. „Nicht nur, dass sie so viel Stunden bei unterschiedlichen Einsätzen geholfen haben. Hinzu kommen auch noch über 19.000 Dienststunden, die im Rahmen von regulären Ausbildungen, Übungen und Dienstabenden geleistet wurden“, betont Grönwoldt. Insgesamt haben die Ehrenamtlichen des THW in Kaltenkirchen über 29.000 Einsatz- und Dienststunden absolviert. Das zeigte der Blick in die Jahresstatistik. „Im Jahr 2020 waren es zusammen genommen lediglich 15.630 Einsatz- und Dienststunden.“

Der große Dank der THW-Führung geht an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die mit der Freistellung der Einsatzkräfte dazu beigetragen haben, dass das THW Kaltenkirchen so umfangreich helfen konnte. „Aber auch den Familien, Freunden und Bekannten dankt das THW, denn sie haben im vergangenen Jahr mehr als sonst auf ihre Liebsten verzichten müssen, damit diese anderen helfen konnten“, sagt Mirco Grönwoldt.