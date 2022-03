Kaltenkirchen

„In der Ukraine sterben Menschen vor Hunger, auch viel Flüchtlinge in Polen müssen versorgt werden. Da sehe ich mich in der Pflicht, zu helfen“, sagt Uwe Heymann. Der Geschäftsführende Alleingesellschafter der Dreiklang GmbH, zu der das Kaltenkirchener Hotel Dreiklang und das Hotel Whitman in Ascheberg am Plöner See gehören, schickte am Freitag zum zweiten Mal 10.000 vakuumierte Portionen Eintopf auf die Reise in die polnische Hauptstadt Warschau.

„Jeder ist in dieser schweren Zeit dazu aufgerufen, etwas zu tun“, findet Heymann. Das habe auch eine enorme Sogwirkung nach außen. Und er als Hotel- und Restaurantbesitzer kenne sich mit Verpflegung nun einmal aus. Da lag es nahe, auf diesem Gebiet etwas zu machen. Und von seinem Mitarbeiter Fabian Pranzas ging dann die Initiative der Suppenherstellung aus.

Uwe Heymann hat bereits 12.000 Euro investiert

4000 Kilogramm Zutaten wurden verkocht, bislang 12.000 Euro investiert, um eine Art Soljanka zu kochen, mit süß-saurem Geschmack, damit sie länger haltbar bleibt. In einem 800-Gramm-Paket befinden sich jeweils zwei Portionen. Unten auf der Verpackung steht das Mindesthaltbarkeitsdatum und in Ukrainisch „Wir denken an Euch“. Für Heymann war wichtig, dass der Eintopf nahrhaft und vor allem schnell zuzubereiten ist. Der Beutel brauche nur in einem Topf geschüttet und warm gemacht werden, was auch über einem offenen Feuer gehe. „Und die Suppe kann auch kalt gegessen werden, schmeckt auch dann gut“, so Heymann, der seinem Küchenteam unheimlich dankbar ist.

Uwe Heymann, Geschäftsführender Alleingesellschafter des Hotels Dreiklang in Kaltenkirchen, vor den für den Transport verpackten 10.000 Portionen Eintopf, die per Lkw nach Warschau gehen. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

Eine Woche dauerte die Herstellung der 10.000 Portionen. „Oft haben die Mitarbeiter auch in ihrer Freizeit gearbeitet. Alle waren voll motiviert.“

Lieferungen in die Ukraine erfolgen über ein spezielles Versandsystem

Auch die zweite Lkw-Ladung wird wieder nach Warschau gehen, wo Heymann einen Kontaktmann hat, den er bereits lange kennt. 10 bis 20 Prozent der Lieferung werden in Warschau verbleiben und für die dort angekommenen Flüchtlinge aus dem vom Krieg heimgesuchten Nachbarland verwendet, „denn auch in Polen kommt es zu Versorgungsstaus“. Der Rest gehe dann direkt in die Ukraine. Allerdings nicht als Gesamtpaket, sondern in kleinere Margen aufgeteilt. „Da gibt es ein spezielles Versandsystem“, sagt Heymann, damit das Essen auch dort ankomme, wo es dringend gebraucht werde. So sollen speziell die Hauptstand Kiew und die Stadt Charkiw beliefert werden.

Dass die Suppenlieferungen aus Kaltenkirchen einen wichtigen Beitrag für die Flüchtlingsversorgung in Notgebieten sind, haben ihm die Rückmeldungen auf die erste Lieferung gezeigt, so Heymann. „Ich habe Videos von der Verteilung und auch mit Dankesworten für die Unterstützung erhalten. Das hat mich gefreut.“

Spendenaufruf für einen dritten Suppen-Transport

Deshalb möchte er auch noch schnell einen dritten Transport dieser Art auf die Reise schicken. Da er aber auch nicht alles aus eigener Tasche finanzieren kann, hofft er auf Unterstützung durch Spenden. Dafür gibt es folgendes Konto: Dreiklang GmbH, IBAN DE 10 2305 1030 00000 44725, BIC NOLADE21SHO. Heymann verspricht, wieder die leckere Suppe herzustellen, denn die habe sich bewährt.

Uwe Heymann hatte das Dreiklang in Kaltenkirchen 1999 eröffnet, drei Jahre später das Hotel in Ascheberg. Zusammen werden in beiden Häusern rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.