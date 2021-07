35 Geladene Gäste, viele Reden bei gutem Wetter und ohne Schutzmasken, eine beeindruckende Wanderausstellung und eine neue Baracke, die es in sich hat: Am Dienstagnachmittag wurde der neue Anbau in der KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch feierlich eingeweiht.