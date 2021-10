Alveslohe

In der gut 2800 Einwohner zählenden Gemeinde Alveslohe möchte ein Betreiber gerne auf einer 12 Hektar großen Fläche hinter dem Golfplatz Kaden eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage für rund acht Millionen Euro errichten. Entsprechende Pläne wurden bei der Einwohnerversammlung vorgestellt. Grünes Licht von der Gemeindevertretung dafür gibt es noch nicht.

Solarstrom für 4500 Haushalte

Die Solar-Konzept Entwicklungs GmbH aus Hamburg, ein mittelständisches Unternehmen mit mehr als 15 Jahren Projekterfahrung, möchte gerne die acht Millionen Euro investieren, um damit Strom für 4500 Haushalte zu produzieren. Projektentwickler Stephan Schmitt stellte die Photovoltaikpläne den knapp 30 Besuchern im Bürgerhaus vor.

Strompreis sinkt für Alvesloher

Derzeit sei die Energiewende in aller Munde, sagte Bürgermeister Peter Kroll bei der Einführung ins Thema und fuhr fort: „Auf Alvesloher Gebiet könnten wir dazu einen wichtigen Beitrag leisten.“ Und der würde sich auch finanziell für den Ort lohnen. So würden mindestens 70 Prozent der durch den Betrieb anfallenden Gewerbesteuern in Alveslohe bleiben, sagte Schmitt. Darüber hinaus würde Alveslohe direkt am Verkauf des vor Ort gewonnenen Stroms beteiligt. Je produzierter Kilowattstunde würde die Gemeinde 0,2 Cent über die Laufzeit der EEG-Förderung von 20 Jahren erhalten. „Bei der geplanten Anlage, die 15 Megawatt Leistung erzeugt, wären das etwa 30.000 Euro pro Jahr“, rechnete Schmitt vor.

Bürger in Alveslohe können sich beteiligen

Überdies würde sich der Strompreis für die Alvesloher verringern. Auch könnten sie sich über ein spezielles Modell an der Anlage beteiligen. Es könnten sogenannte Zertifikate ab jeweils 1000 Euro mit einer Laufzeit von mindestens zehn Jahren gezeichnet werden. „Das wird fest verzinst“, so der Projektentwickler, „derzeit mit drei Prozent pro Jahr“. Zusätzlich erhielten die Anleger einen sogenannten Sonnenbonus. Produziert die Anlage also mehr als geplant, erhöht sich der Zins zum Beispiel bei zusätzlichen zehn Prozent Mehrerzeugung um 2,5 Prozent. Sollte die Anlage stehen, so Schmitt, könnten neben der dadurch ohnehin stattfindenden ökologischen Aufwertung weitere ortsspezifische Dinge wie zum Beispiel Blühstreifen, Bienenprojekte oder das Anlegen eines Kleintierschutzrefugium auf dem Gelände mit eingebunden werden.

Keine Auswirkungen auf Golfplatz Gut Kaden

Auch die vorgesehenen landwirtschaftlichen Flächen, die nach den Worten Schmitts zum Großteil schon zur Verfügung stehen würden, seien für die Anlage bestens geeignet. Sie würden in Autobahnnähe, in Richtung Henstedt-Ulzburg liegen und auch von dort anfahrbar sein. Dort sei zum Beispiel weder ein Biosphärenreservat, noch ein FFH-Gebiet oder ein Natur- oder Vogelschutzgebiet. Auch die Nähe zum Golfplatz würde nicht stören, den Betrieb dort nicht ansatzweise beeinträchtigen. „Die Anlage arbeitet geräuschlos, also völlig still“, so der Solar-Konzept-Mitarbeiter. „Und kein Golfer wird die Anlage sehen.“ Denn eine Hecke soll die circa 2,50 Meter hohen Module einrahmen. Sie würden zudem so robust sein, dass ein verirrter Golfball dort auch keinen Schaden anrichten kann.

Gemeindevertreter haben kaum Bedenken

Die bei der Einwohnerversammlung anwesenden Gemeindevertreter standen Schmitts Ausführungen überwiegend positiv gegenüber. Lediglich Steffen Schacht von der CDU, von Beruf Landwirt, war skeptisch. „Ich weiß nicht, ob wir uns das auf Freiflächen antun müssen, ob das bei uns in die Landschaft passt“, sagte er. Und er gab zu bedenken, dass man das Gelände dann über Jahrzehnte nicht mehr landwirtschaftlich nutzen könne.

Nach den Worten Krolls werde das Projekt nun zeitnah in den Fraktionen beraten, bevor dann in der Gemeindevertretung die Entscheidung fällt, das Bauplanungsverfahren in Gang zu setzen oder nicht. Geben die Mandatsträger grünes Licht, dauert es rund ein Jahr, bevor die Solar-Konzept Entwicklungs GmbH einen Bauantrag stellen kann.