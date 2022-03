Oersdorf

Sie wollten nicht nur zusehen, sondern anpacken. Mehrere Anwohner der Gartenstraße in Oersdorf haben sich nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine zusammengeschlossen und eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Am Sonnabend, 26. März, geht es nun per Lkw in Richtung ukrainische Grenze.

Die Nachbarn nennen sich „Das Elbpfosten-Team“. „Wir waren frustriert und mussten einfach etwas machen“, erklärt Brad Shone, einer der drei Organisatoren. Neben ihm sind noch Kay Becker und Sven Just sowie einige Helfer dabei, die Spenden zu koordinieren. Sie werden in einer Halle in Ellerau gelagert. Lebensmittel, Wasser, Medikamente, Schlafsäcke, Hygieneartikel und vieles mehr wurden von den engagierten Oersdorfern eingeworben. Schnell habe sich die Spendenaktion herumgesprochen, freut Shone sich. Firmen und Privatpersonen seien gern bereit gewesen, etwas zu geben für die hilfsbedürftigen Menschen im Kriegsgebiet.

Es können keine frischen Lebensmittel mitgenommen werden, weil der Lkw keine Kühlmöglichkeit habe. Aber Trockenartikel seien kein Problem. Wer noch etwas mitgeben möchte, kann sich bei Kay Becker unter Telefon 0172/2355358 melden.

Kinderbuch auf ukrainisch übersetzt

Brad Shone ist gebürtiger Engländer und verdient sein Geld als Künstler und Grafiker. Er hat in Eigenregie ein Malbuch für Kinder hergestellt, dass er nun auf ukrainisch übersetzen ließ. Zahlreiche Exemplare werden mit auf die Reise in die Ukraine gehen. Eine Druckerei unterstützte die Herstellung der Kinderbücher, worüber Shone und seine Mitstreiter sehr dankbar sind.

Es sei ein unglaubliches Gefühl, helfen zu können, beschreibt Shone. Derzeit werde noch eine Anlaufstelle an der Grenze zur Ukraine gesucht. Dorthin wollen Shone, Becker und Just am Wochenende fahren, um die Spenden zu übergeben. „Das wird gerade organisiert“, sagt Brad Shone. Ein Lastwagen wird den Oersdorfern zur Verfügung gestellt.

Es habe die Überlegung gegeben, Flüchtlinge aus der Ukraine mit nach Oersdorf zu bringen, aber die Frage sei ja, wohin mit den Menschen, meint Shone. Er und seine Nachbarn hätten keine Zeit, sich um eine Unterbringung und Betreuung zu kümmern.