Bad Bramstedt

2009 war es dem damaligen Bad Bramstedter Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach gelungen, mithilfe der Jacobs-Foundation das Pilotprojekt „Bildungsvernetzung“ zu starten, woraus dann auch die „Lebenswelt Schule“ hervorging. Was die einen damals als große Errungenschaft feierten, war für andere eine weitgehend leere Worthülse. Nun wird die Bildungsvernetzung langsam zu Grabe getragen.

Die Idee hinter dem Projekt „Bildungsvernetzung“ war es, alle an der Bildung beteiligten Stellen in Bad Bramstedt zusammenzubringen. So sollten beispielsweise Kindergärten mit den Grundschulen zusammenarbeiten und Grundschulen mit den weiterführenden Lehrstätten. Auch die örtliche Wirtschaft sollte Kontakte zu den Schulen bekommen. Die Jacobs Foundation in der Schweiz stellte für Bad Bramstedt 100.000 Euro zur Verfügung. Außerdem konnte die Arbeitsagentur ins Boot geholt werden, die für zwei Jahre eine ABM-Stelle finanzierte, die aus rechtlichen Gründen bei der Volkshochschule Kaltenkirchen angesiedelt war. Bundesweit war Bad Bramstedt damit eine von vier Modellregionen.

Früh schon Offene Ganztagsschulen eingerichtet

Das zweite Projekt, die „Lebenswelt Schule“, hatte weitgehend die gleichen Ziele, war aber als Pilotprojekt der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mit Sitz in Berlin gestartet worden.

Recht früh konnte Bad Bramstedt dank der Förderung an allen Grundschulen Offene Ganztagsschulen mit Mensa-Betrieb einrichten. Für die Zusammenarbeit von Kitas und Grundschulen sind heute Kooperationserzieherinnen zuständig, was allerdings auf eine Anschubfinanzierung des Landes zurückgeht.

Lebenswelt Schule ist heute ein Verein

Nach der ersten Aufbruchstimmung wurde es dann aber ruhiger um die Bildungsvernetzung. Die VHS Kaltenkirchen, die sich aus der Organisation von AB-Maßnahmen zurückgezogen hatte, kündigte den Vertrag. Die damalige Bildungsvernetzerin Helga Supola wurde fortan von der VHS Bad Bramstedt auf Kosten der Stadt und des Schulverbandes Bad Bramstedt beschäftigt, ebenso ihre Nachfolgerin Sonja Köfer. Die Aufgabenstellung für die Bildungsvernetzerin wurde aber immer unschärfer.

Am Ende organisierte sie beispielsweise vor Weihnachten die Wunschbaumaktion verschiedener Sozialverbände mit. Aber muss es dafür eine Stelle geben, die immerhin jährlich 30.000 Euro kostet? Und die „Lebenswelt Schule“ ist heute ein hauptamtlich geführter Verein, dessen Aufgabe es ist, die Betreuten Ganztagsschulen in Bad Bramstedt und dem Umland zu organisieren. Eine Bildungsvernetzerin ist dafür nicht nötig.

Vertrag mit VHS wird gekündigt

Seit Anfang dieses Jahres ist Sonja Köfer die neue Geschäftsführerin der Volkshochschule, ihre bisherige Stelle als Bildungsvernetzerin blieb unbesetzt und wird nun bei der VHS wohl gestrichen. Bürgermeisterin Verena Jeske sagt, die Arbeit könne auch vom Schulamt der Stadt erledigt werden. „Man muss ja erst einmal das Wort Bildungsvernetzung erklären“, so die Bürgermeisterin im Bildungsausschuss der Stadt. „Was ist das überhaupt und wem dient es?“ Sie beantragte, den Vertrag mit der Volkshochschule zu kündigen. Ganz wollte der Ausschuss der Bürgermeisterin nicht folgen. Bildungsvernetzung sollte auch weiterhin betrieben werden, das Geld dafür auch weiterhin zu Verfügung stehen, meinte eine Mehrheit, die aber der Vertragskündigung mit der VHS trotzdem zustimmte.

Zuvor hatten sich auch schon die Ausschüsse des Schulverbandes mit dem Thema befasst, denn die insgesamt 30.000 Euro für die Bildungsvernetzung teilen sich Stadt und Verband. Die Verbandsvertreter hatten sich mehrheitlich gegen eine Vertragskündigung ausgesprochen, was aber wohl wirkungslos bleiben wird. Wenn die Stadt sich zurückzieht, müsste der Schulverband die gesamten 30.000 Euro tragen, wozu er kaum bereit sein wird.