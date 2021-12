Bad Bramstedt

Seit 16 Jahren frieren die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel Bad Bramstedt, weil ihr Laden in der Kantstraße bisher keine Heizung hatte. Damit ist es nun vorbei. Eine Gasheizung wurde installiert und im April wird die Sanierung des alten Lebensmittelgeschäftes gestartet.

Der Tafelladen ist mit der sogenannten Marshallplan-Siedlung Anfang der 50er Jahren entstanden. Ein altes Lebensmittelgeschäft, das sich in schlechtem Zustand befindet. Die großen Fenster sind einfach verglast, die Wände kaum gedämmt, die Kälte zieht durch viele Ritzen. Und es gibt nur zwei kleine Elektroheizungen. „Die nutzen wir aber nicht, weil der Strom zu teuer ist“, sagt Tafelvorsitzender Andreas Rohlfing. Für die ehrenamtlichen Tafelmitarbeiter, die meisten schon im Rentenalter, waren die Wintermonate eine echte Belastung. Aber der Wunsch nach einer neuen Bleibe ließ sich nicht erfüllen. Es fand sich nirgendwo in Bad Bramstedt ein geeignetes Geschäft, dessen Miete auch noch bezahlbar war. Denn: Die Tafel lebt nur von Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

Schließlich gab der Tafelverein die Suche auf und beschloss, die vorhandene Immobilie zu sanieren. Die Heizungsinstallation wurde vorgezogen, damit der Winter erträglicher wird. Pünktlich zu Weihnachten wurde es nun endlich warm in dem Geschäft, in dem immer dienstags die Ausgabe der Lebensmittel und Haushaltsbedarfswaren an Bedürftige erfolgt.

Gasanschluss musste erst gelegt werden

Für die nun vor einigen Tagen installierte Heizung gab es nicht einmal einen Gasanschluss im Haus. Der musste erst noch gelegt werden. Das Boostedter Unternehmen Thiel hat die Heizung inklusive neuem Schornstein zum Selbstkostenpreis installiert. „Endlich haben wir es am Ausgabetag warm“, erklärte Rohlfing. Was die Heizung kostet, weiß er noch nicht einmal. „Wir haben noch keine Rechnung bekommen.“

Erleichtert wird die Investition durch eine kräftige Spende der Stadtwerke Bad Bramstedt. Als die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Segeberger Zeitung von den Nöten der Tafel lasen, reifte der Entschluss, beim Heizungsbau behilflich zu sein. „Als Energielieferant ist das ja auch unser Thema“, meint Pressesprecherin Vera Kelsch. Die Stadtwerke spenden alljährlich zum Jahresende 1000 Euro für einen wohltätigen Zweck.

Stadtwerkevertriebsleiter Björn Herde (rechts) hatte den Spendenscheck in einen Präsentkorb gesteckt, den er an den Tafelvorsitzenden Andreas Rohlfing übergab. Quelle: Einar Behn

„Wir haben die Summe für die Tafel verdoppelt“, so Vera Kelsch. Sie und Vertriebsleiter Björn Herde brachten den Scheck am Dienstag mit einem großen Präsentkorb vorbei.

Nur 370 Euro Miete im Monat

Als Nächstes steht nun im April die Sanierung des Gebäudes an. Obwohl das Haus nur gemietet ist, wird die Tafel es innen runderneuern. „Wir bezahlen nur 370 Euro Miete im Monat und haben mit dem Vermieter einen Zehn-Jahres-Vertrag abschließen können“, berichtet Vorsitzender Rohlfing. Deshalb lohne sich die Investition von geschätzten 90.0000 Euro. Die Stadt Bad Bramstedt unterstützt die Sanierung mit bis zu 25.000 Euro.

Im Zuge der Sanierung werden auch die großen wärmedurchlässigen Schaufenster zurückgebaut und durch kleinere Fenster mit Isolierglas ersetzt. „Zwei- oder dreimal wird dann wohl der Ausgabetag ausfallen müssen“, meint Rohlfing und versichert: „Wir werden die Bauzeit so kurz wie möglich halten.“