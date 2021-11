Bad Bramstedt

Die FDP Bad Bramstedt hat ihren traditionellen Liberalen Bürgerpreis in diesem Jahr an die Bad Bramstedterin Elli Doose und den Sozialverband vergeben. In einer Feierstunde würdigte Vorsitzende Kathrin Parlitz-Willhöft die Verdienste beider.

„Elli Doose ist ein Paradebeispiel dafür, wie ehrenamtliches Engagement eine Lebenseinstellung sein kann“, sagte Kathrin Parlitz-Willhöft. Doose engagiere sich seit viereinhalb Jahrzehnten ehrenamtlich bei den DRK-Blutspendeterminen, bei DRK-Sanitätsdiensten, in der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Bad Bramstedt undim Seniorenbeirat der Stadt. Die mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Elli Doose zeige vorbildlich, „wie vermeintlich kleines Ehrenamt groß ist und unser Leben an ganz vielen Stellen lebenswerter macht“, so die FDP-Vorsitzende in ihrer Laudatio.

Sozialverband hilft, Rechte durchzusetzen

Der Sozialverband Deutschland in Bad Bramstedt erhielt den Liberalen Bürgerpreis, weil er Menschen in „schwierigen Situationen“ helfe. Der Sozialverband unterstütze Menschen beim Beantragen sozialer Leistungen und auch bei der Durchsetzung ihrer sozialen Rechte. „Das bringt echte Hilfe dort, wo unser Sozialstaat ohne diese Beratung zu oft nicht hinkommen würde“, sagte die Vorsitzende. Für den Sozialverband nahm Jürgen Axt die Auszeichnung entgegen.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Liberalen Bürgerpreis ehrt die FDP alljährlich ehrenamtliches Engagement. Er ist mit 200 Euro dotiert. Außerdem gibt es eine Urkunde. Wegen der Corona-Pandemie konnte der Preis 2020 nicht vergeben werden. Deshalb gab es in diesem Jahr gleich zwei Preisträger. Elli Doose erhielt den 39. Bürgerpreis, der Sozialverband den 40.